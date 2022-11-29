期待經濟數據 史指那指續跌

史坦普500指數和那斯達克綜合指數連續第三個交易日收低，交易員努力從前一交易日的大跌中復元，並期待本周稍後會有更多經濟指向出現。美聯社

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數連續第三個交易日收低，交易員努力從前一交易日的大跌中復元，並期待本周稍後會有更多經濟指向出現。

那指下跌65.72點或0.59%至1萬983.78點。史指下跌6.31點或0.16%至3957.63點。道瓊工業平均指數小漲3.07點或0.01%至3萬3852.53點。

投資 人正在關注本周陸續發布的數據，包括30日的JOLTS職位空缺和2日的11月就業人數，以了解經濟的體質。同時還在等待Fed主席鮑爾定於30日在布魯金斯學會哈欽斯中心就財政和貨幣政策發表的談話，以尋找Fed是否放緩或停止升息的線索。

美國商銀資深投資總監諾錫(Bill Northey)表示：「市場已經將注意力從第3季財報季結束轉移到現在可能影響Fed 12月會議結論的其他因素。」「投資人顯然專注於未來的走向，而不是看著後視鏡。」

在中國周末開始抗議動態清零政策後，市場基本上未能扭轉28日大幅下跌的趨勢。抗議活動加劇了人們對中國新冠疫情限制規定可能再次阻礙全球供應鏈的擔憂。

然而，一夜之間，全球市場似乎得到緩和，因為一位中國官員告訴記者，65.8%的「80歲以上」人群接種了加強劑。最重要的是，政府報告了一周多以來中國新冠病毒感染率首次下降。這促成了香港和上海股市的反彈。

諾錫表示，未來10到14天將是「充滿數據的時期」，這將有助於投資人和政策制訂者了解未來通膨和成長將如何平衡。

他表示，他將密切關注2日發布的勞工報告，以尋找任何經濟緊縮的跡象。下周則將關注生產者物價指數(PPI)，以了解通膨是否正在降溫。

Loop Capital繼續看好蘋果， 即使擔心中國的疫情封鎖可能會影響iPhone Pro的生產。

分析師 巴魯亞(Ananda Baruah)在給客戶的報告中寫道，「總而言之，雖然市場可能對明年上半年估計定得太高，但我們認為這在一定程度上已反映在股價中，同時現在也看到相應的營收和EPS將自2023年9月開始上行。」

在不確定的需求背景和供應限制的考量下，她表示，12月內的預期單位產量可能會減少多達1000萬支。

該分析師維持蘋果180元的目標價不變，暗示股價可能較28日上漲25%。

Baird投資策略師分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，由於投資人等待Fed主席鮑爾30日的談話以及本周發布的就業、勞動力和通膨數據，市場幾乎沒有動靜。

他說，「這是個非常重要的經濟數據周。」「很多時候，當短期內有些大的催化劑時，市場會在某種程度上只是橫盤整理，或者對這些事件的預期有點平靜。」

但他建議客戶，尤其是那些著眼於長期戰略的客戶，繼續專注於更大的投資目標，不要被短期的起伏所左右，「如果只是個長期投資人，那真的就是堅持到底。」

德意志銀行表示，根據Salesforce的最新數據，Apple Pay正在成功贏得消費者的青睞，並從其長期競爭對手之一的PayPal手中搶走市場。

分析師基恩(Bryan Keane)在報告中寫道，調查結果顯示，Apple Pay在11月同比成長52%，光是美國就成長了59%，即使它僅占全球電子商務購買量的5%。

同期占全球電商購買量16%的PayPal使用率分別下滑8%和4%。