美媒：福斯汽車與鴻海洽商 在美打造電動車次品牌

有媒體報導，福斯汽車正與鴻海洽商，有意在美國市場重新打造Scout次品牌。(美聯社)

美媒報導，福斯汽車 （VW）正與鴻海 洽商，有意在美國市場重新打造Scout次品牌，美媒先前報導，Scout Motors正準備電動休旅車和電動皮卡計畫，最快2026年亮相。

對此鴻海接受中央社記者詢問表示，不予評論。

美國汽車網站Automotive News Europe今天引述消息人士報導，福斯汽車（Volkswagen）可能與鴻海合作，在美國市場讓Scout品牌車款重燃生機。

媒體日前報導，福斯汽車旗下次品牌Scout Motors正在準備電動休旅車（SUV）以及電動皮卡車（pickup）計畫，預估最快2026年推出。

鴻海集團積極布局電動車 領域，鴻海與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund（PIF）合資企業Ceer於3日正式成立，今天Ceer發布新聞稿指出，簽訂土地採購合約，作為製造電動車生產基地廠區使用，地點位於沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王金融城（King Abdullah Economic City）港口附近的工業園區，建廠完成後，可創造數千個直接或間接高科技工作機會。

PIF先前預計，Ceer將吸引超過1.5億美元的外國直接投資，預計到2034年，將為沙國GDP貢獻80億美元。

鴻海董事長劉揚偉先前在線上法人說明會中表示，很快在海外可接到電動巴士Model T生意，明年首季可量產美國Monarch電動農用車，泰國電動車製造工廠規畫明年底完工，台灣高雄電池中心預計2024年興建完成。

展望明年布局，劉揚偉表示，在美國也生產INDIEV原型車，在沙烏地阿拉伯推進軟體及工程服務，在印尼推進電動巴士及電池製造；在墨西哥擴建車用零組件工廠。