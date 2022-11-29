悲觀看待美國難擋經濟衰退 諾貝爾獎得主示警有3風險

2021年諾貝爾經濟學獎得主卡德。（記者劉先進／攝影）

美國經濟將軟著陸或硬著陸影響擴及全球，聯準會 能否避免經濟衰退，諾貝爾經濟學獎得主卡德指出，許多學者認為無法，且缺工率偏高等問題，將支撐聯準會繼續升息，且歐洲衰退、能源價格、供應鏈問題等3大逆風也須留意。

2022大師論壇今天邀請諾貝爾經濟學獎得主卡德（David Card）以視訊方式，針對「勞動市場與勞動經濟學的新問題」發表專題演講。

卡德表示，COVID-19疫情對勞動市場造成巨大干擾，一開始許多經濟學家擔憂這將導向經濟衰退以及緩慢復甦，如同2009年金融危機後情況重演；不過，各國政府透過財政、寬鬆貨幣政策，讓經濟迎來復甦，但接著經濟似乎有些過熱，2021年初，通膨發生了。

卡德引用貝佛里奇曲線（Beveridge curve），失業率為橫軸、缺工率為縱軸，兩者通常呈現反比，是聯準會（Fed）相當關注的指標，而當前的缺工情況，引發各方對後續通膨的擔憂。

通膨高漲且超乎預期之際，卡德指出，薪資方面有些許成長、但程度不及通膨，多數勞工 感受到的是實質薪資的下滑；在政策回應方面，美國以及多國央行啟動升息，未來也預期將繼續調高利率，聯準會更矢言避免薪資物價螺旋式上漲 （wage-price spiral）發生。

卡德認為，這對美國等經濟體來說，將使房地產與建築業、耐久財等對利率敏感的產業，面臨下行，比如當前美國房屋銷售量減少；政府財政預算將承受巨大壓力，因為一方面稅收恐將放緩，但另一方面，償債成本會增加。

至於聯準會能否避免經濟衰退發生，儘管意見相當分歧，卡德指出，許多經濟學家認為答案是否定的，職缺率仍高等因素，將支撐聯準會繼續升息，讓通膨降到既定目標的2%。

另外他也提到，全球經濟還存在3大風險，即歐洲恐即將面臨的經濟衰退、能源價格高漲或不確定性、中國抗疫政策等供應鏈問題，也必須留意。

針對基本工資 及相關研究，卡德表示，以傳統觀點而言，基本工資將使低薪勞工失去工作， 收入不平等擴大，並導致投資減少、經濟成長放緩，多為負面看法。

不過，卡德指出，後續透過美國、英國、德國等實證和數據研究發現，當基本工資調漲，多數勞工都會跟著加薪，而不是原本的多數低薪者會面臨失業，且部分的薪資、收入不平等差距，以及貧窮比率，將會縮小。同時，他點出基本工資調高，將牽動物價走揚，這也是聯準會密切關注的負面影響。