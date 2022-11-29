聯合國報告 ：全球航運面臨經濟低迷風險 明年動能減弱

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）表示，由於經濟動盪、烏俄戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。美聯社

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）29日表示，由於經濟動盪、烏俄戰爭與疫情 的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。

全球大型投資 銀行預期，在經過俄烏戰爭和通膨飆升攪局的一年後，全球經濟成長將在2023年進一步放緩，連帶影響航運，儘管油輪船運費率可能維持高點。全球80%以上的貿易都仰賴航運。

UNCTAD在「2022年海運回顧」報告中表示，預期全球今年海運貿易成長率將放緩至1.4%，2023年維持在這一水準。

相較下，全球海運貿易在2021年估計成長3.2%，總運輸量達到110億噸，逆轉2020年減少3.8%的頹勢。

UNCTAD表示，預期2023年至2027年平均每年成長率為2.1%，較先前30年平均3.3%的成長率減緩。UNCTAD表示：「下行風險會嚴重影響這一預測。」

報告指出，「烏克蘭戰爭、疫情持續蔓延、供應鏈 仍然吃緊、中國大陸經濟降溫和新冠清零政策，以及通膨和生活成本壓力，都使得海運和物流的復甦面臨風險」。

UNCTAD表示，「物流壅塞將隨著供需面重新平衡而獲得解決」，但同時指出，港口和腹地運輸的罷工風險已經增加。

UNCTAD呼籲對海運供應鏈進行投資，讓港口、船隊與腹地連結能更加做好準備，以因應未來的全球危機、氣候變遷與低碳能源轉型。