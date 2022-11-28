中國爆清零抗爭 道指跌近500點

美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。

道瓊工業平均指數下跌497.57點或1.45%至3萬3849.46點。史坦普500指數下跌62.18點或1.54%至3963.94點。那斯達克綜合指數下跌176.86點或1.58%至1萬1049.5點。

股市拋售是受周末在中國爆發的示威活動推動的，人們發洩了對北京的動態清零政策的不滿。隨著死亡病例激增，地方政府加強了對新冠病毒的控制，即使本月稍早時北京調整了一些政策，顯示這個世界第二大經濟體正在重新開放。

這個事態發展對全球市場產生了反響，西德州中質原油(WTI)期貨一度跌至去年12月以來的最低價。

在中國擁有大型生產設施的企業股價承壓。蘋果下跌2.63%，之前《彭博》報導，中國一家工廠的動盪可能代表今年iPhone Pro產量將減少600萬支。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「當蘋果因為中國工廠關閉而無法完成iPhone訂單時，這正是一個完美的例子說明一國發生的事情會影響其他地方。」「當像中國經濟這樣大的市場關閉時，它只會對全球經濟產生連鎖反應。」

市場觀察人士預計，隨著投資 人消化本周陸續發布的大量經濟數據，針對美國經濟狀況透露更多訊息，未來將出現更多波動。主要數據包括1日的個人消費支出(PCE)報告，這是Fed的重要通膨指標，以及定於2日發布的11月非農就業報告。

投資人還將關注Fed主席鮑爾 和其他官員的談話，以了解隨著Fed繼續努力為通膨降溫，未來升息可能會是什麼樣子。

費南德茲表示，投資人將關注鮑爾30日的談話。但她說市場可能會對其中某一點感到驚訝，「人們正在等待，有點屏息以待，說：『哦，天哪，他要傳達什麼訊息。』」

鮑爾將於30日下午在華盛頓特區布魯金斯學會Hutchins財政和貨幣政策中心，就經濟前景和不斷變化的勞動市場發表談話。

她預測鮑爾可能會「同意」市場的觀點，即終端利率將在5%左右或至少高於9月。她還表示，鮑爾還可能會同意在下次會議升息2碼(50個基點)是合適的。

但她表示，鮑爾和投資人看法不會完全一致，他可能會推遲對2023年10月開始降息的預期，「我認為他真的會反駁說，『你看，勞動市場很強勁。需求仍然相當強勁。你知道，讓我們看看本周的GDP數據是多少再說。』」

她說，「顯然，如果明年出現嚴重衰退，這種情況可能會改變，但我們並沒有預料到這一點。」並指出更全面的預期是輕微衰退，「而且我認為鮑爾將在更長時間內保持利率居高不下。」

高盛(Goldman Sachs)的策略師們表示，進入2023年，投資人應繼續採取防禦措施，因為實際殖利率 可能上升，成長的不確定性也可能帶來進一步的不利因素。

高盛策略師表示，美股觸底的條件尚未達到。這家華爾街公司將史指2023年年底目標定為4000點，略低於25日收盤價4,026.12點。

高盛表示：「我們正在觀察較低的估值、負成長潮勢的谷底和利率的高點，然後新的牛市開始。」「我們預計市場將在2023年的某個時點從較低水平過渡到『希望』階段。」

受到FTX倒閉風波影響，BlockFi正式申請第11章破產保護，對加密貨幣友善的銀行Silvergate下跌 11.39%。Silvergate是BlockFi的銀行合作夥伴。

Silvergate和紐約的Signature Bank一直對加密公司保持開放態度，在許多傳統銀行避開此類風險業務的情況下為它們提供服務。

自本月初FTX突然倒閉之後，比特幣一直徘徊在1.6萬元水平。

BTIG分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，雖然考慮到FTX崩盤的衝擊和廣泛影響，價格保持相對良好，但可能還沒有結束下跌。

他在報告中表示，比特幣「現在已經在1.55萬元至1.7萬元之間較大交易區間內度過大約兩周時間」，「走勢仍然偏向下跌，在第三度或第四度下測1.6萬元水平時，都可能會比前兩次更難守得住。」