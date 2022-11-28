幣圈又一公司垮台 BlockFi申請破產保護 接下來呢？

加密幣交易所FTX破產後餘波盪漾，幣圈最新陣亡的一家公司是BlockFi，於28日宣布聲請破產保護。(路透)

在加密貨幣 交易所FTX快速倒台後，幣圈又有一家公司陣亡，這回倒下的是BlockFi。該公司28日宣布，已經在新澤西州聲請破產 保護。

彭博資訊報導，BlockFi表示，聲請破產保護是為穩定業務，有更多機會來完成整頓，將專注於追回所有對手方所欠債務，包括FTX和相關公司實體。該公司還啟動了一項內部計畫，將大幅削減人事等開支。

BlockFi仍持有2.569億美元現金，表示預計會提供充足流動性，在重組過程中支持特定業務。

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BlockFi在7月曾獲FTX注資，而FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）的加密帝國破產是一場史詩級災難，而且引發的問題層出不窮，許多到現在都還找不到答案。超過100家相關企業已跟著FTX聲請破產，上門討債的債權人可能有上百萬人，就連FTX自己都坦承，不知最大的債權人會是誰，以及要從哪裡找到那麼資產來還債。

誰會是下一個？

幣圈人士預料，還會有更多廠商也步上BlockFi的後塵。加密公司之間的關係可說是密不可分，這些公司會互相投資 對方公司、購買對方的加密幣，甚至互相出借加密幣和資本，這代表著FTX的破產可能波及其他公司。

加密幣放款業者BlockFi日前宣布暫停允許客戶提領資金，並表示正在為可能的破產做準備；該公司在今年夏季加密幣價格暴跌時曾與FTX簽署援助協議，對FTX和其交易子公司Alameda有著「重大曝險」。

另一家加密幣界放款巨頭Genesis全球資本，日前也宣布暫停提領和發放新貸款。該公司因FTX倒閉而蒙受的損失推估高達1.75億美元，正拚命設法還錢給來討債的債權人。美國阿拉巴馬州證券監管機關正在調查該公司，這是美國當局正對加密貨幣企業間關係進行廣泛調查的一環。

Genesis和許多其他公司都有關係，其母公司數位貨幣集團（DCG）擁有加密貨幣網站CoinDesk和投資公司Grayscale。

SBF是否會入獄？

FTX帝國的複雜性、紀錄保存的混亂、聲明陳述的不可靠、以及區塊鏈交易的匿名性，都將讓調查員的調查和檢察官的立案變得複雜。他們必須進行法務審計和解決管轄權問題。

德州證券委員會執法部門主管羅騰達表示：「投資失利並不一定代表得入獄。真正的大問題是詐欺。是隱瞞還是欺騙？我們有義務如實揭曉這個真相。」羅騰達說，德州對證券詐欺罪最嚴重的刑責將是終身監禁。

SBF也將面臨來自大金主和創投投資人的民事訴訟，他們早在FTX破產前就已開始和律師研討過策略，一般小型投資人也可能對SBF提起民事訴訟。

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