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臉書保護個資不力 愛爾蘭罰款2.76億

中央社都柏林28日綜合外電報導
臉書及Instagram遭愛爾蘭重罰，母公司Meta準備上訴。（路透）
臉書及Instagram遭愛爾蘭重罰，母公司Meta準備上訴。（路透）

愛爾蘭資料保護當局今天對社群媒體巨擘臉書（Facebook）開罰2億6500萬歐元(約合2億7553萬美元)，使得臉書母公司Meta遭這個單位罰款總計已近10億歐元（約合10億3943萬美元）。

路透報導，這起處罰源於去年4月開始的一場調查行動，針對一批臉書使用者個人資料被放到網路上被人發現。愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commissioner，DPC）並命令臉書採取一系列糾正措施。

這也是愛爾蘭資料保護委員會第4次對Meta旗下公司開罰。這個機關是Meta在歐洲聯盟（EU）的隱私事務主要監管單位，目前仍有13件相關調查案正在進行。

愛爾蘭資料保護委員會9月已對Meta的另個社群媒體Instagram處以創新高4億500萬歐元（約合4億2080萬美元）罰款。Meta打算上訴。

包括蘋果（Apple）、谷歌（Google）、TikTok和一些其他科技業巨擘因為將歐盟總部設在愛爾蘭，而都由愛爾蘭資料保護委員會負責監管。它目前對這些企業有40起案件正在調查，內含Meta的13件。

臉書 社群媒體 歐盟

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