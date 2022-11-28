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市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

編譯田思怡／即時報導
香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）
香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

加密貨幣領域最近禍不單行，在加密貨幣交易所FTX宣布破產後，市值一度達到30億美元的數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）23日猝死，年僅30歲。

澳洲ABC新聞報導，總公司設在香港的Amber Group發聲明宣布庫蘭德的死訊，表示他在睡夢中去世。

聲明說，庫蘭德「是很棒的合作夥伴、真正的朋友，在公司發展的每個階段，他都全心全意投入工作」。

Amber Group表示，公司不會因為庫蘭德的過世而停擺，會持續經營下去。

曾在高盛（Goldman Sachs ）與摩根史坦利（Morgan Stanley）工作過的庫蘭德於2017年與同事共同創立數位資產管理公司Amber Group，在2022年年初的市值一度達到30億美元。

加密貨幣交易所FTX宣布破產後，波及整個加密貨幣產業，庫蘭德也對外發表聲明，表示FTX破產的確有影響Amber Group，但Amber Group只有不到10%的資產放在FTX，因此公司仍然能正常營運。

貨幣 破產 澳洲

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