鐵路罷工衝擊各行各業，但無損聖誕節禮品

鐵路罷工暫不衝擊零售業，因多數假期禮品已配置到店面或進入倉庫。（歐新社）

美國經濟再次面臨貨運鐵路大規模罷工 的風險，但一般人似乎並不需要擔心它會影響假日購物計畫。

長時間的鐵路罷工可能會造成從汽油到食品再到汽車 的各種短缺，並導致所有類型的消費品價格飆升。它可能干擾數萬搭乘火車通勤族，減緩零件的後勤運送並迫使工廠關閉。但最不會立即或嚴重中斷的一個領域是聖誕節 。

全球諮詢公司科爾尼(Kearney)運輸業務副總裁兼物流資深人士岡圖爾(Balaji Guntur)說，「假期需要靠運輸的東西早已完成鐵路運輸工作。」零售商指望假期使用的商品已經配置到商店或附近的倉庫中。

零售業領袖協會(RILA)主席道奇(Brian Dodge)指出，「聖誕節不會因而取消。」RILA成員包括沃爾瑪、目標百貨、家得寶和其他數十個主要品牌業者。

他說，罷工「將徹底顛覆供應鏈」，並補充說，由於全國鐵路罷工的風險越來越大，零售業CEO們「高度」擔憂。按重量和運輸距離計算，全美大約有30%的貨物經由鐵路運輸，如果鐵路停運，卡車或其他方式將沒有足夠的運力來運輸這些貨物。

根據安德森經濟集團(Anderson Economic Group)的最新分析，貨運鐵路罷工光是第一周就可能讓美國經濟損失10億元。「計算顯示，第一天的影響約為6000萬元，其中包括3090萬元的運費損失、380萬元的長期客運鐵路中斷和2500萬元的鐵路產業工資損失。」

由於農產品損失和食品腐敗，第二天和第三天的罷工損失將增加到每天910億元。各項成本將自此大幅升高。

許多人期望國會會出面干涉，若非命令鐵路工人繼續工作，就是在開始罷工時迅速回去工作，因為罷工會產生非常嚴重的經濟後果。

工會反對國會干預，宣稱罷工風險是讓鐵路業者低頭的唯一途徑，其中許多鐵路業者去年獲利創下或接近歷史最高紀錄，而且今年仍將更上層樓；它們要求滿足對更好工作條件的要求，包括其他產業大多數工勞已享有的帶薪病假規定。

但是，如果罷工開始並持續下去，它可能會影響其他產業和許多美國人：

●汽油

煉油廠通常經由油管獲取大部分原油，同時利用油管輸送它們生產的大部分產品，例如汽油、柴油和噴氣燃料。話雖如此，鐵路油罐車仍是生產過程中的關鍵角色。

幾乎所有添加在汽油中的乙醇都須透過鐵路運輸；沒有它，汽油無法符合某些環境法規。但根據OPIS全球能源分析主管克洛扎(Tom Kloza)的說法，即使可以排除這些規定，由於失去稅收減免，一加侖不含乙醇的汽油成本也會上漲約16分。

根據煉油廠貿易組織美國燃料和石化製造商(AFPM)的數據，油管將全美大部分原油輸送到煉油廠，但每天約有30萬桶原油經由鐵路運輸，這個數量可以供應大約兩家中型煉油廠。煉油過程中使用的許多化學品也須經過鐵路運輸，其他一些低檔產品和廢料也是如此。

AFPM今秋表示：「如果軌道車輛不能定期接收設施產品，包括煉油廠從原油中去除的硫，產量將不得不減少。」

●食物

鐵路罷工對食品價格的負面影響可能不會像9月秋收時那樣受到影響。但糧食和其他食品仍然需要依靠鐵路運輸。

再加上密西西比河的低水位在中西部乾旱期間減緩了駁船交通，使美國農業非常擔心可能發生的罷工。

國家穀物和飼料協會(NGFA)執行長塞佛特(Mike Seyfert)說，「鐵路服務的任何額外中斷都會立即影響全美的糧食和農業以及更廣泛的供應鏈。」「國內和國際市場的風險都是真實存在的。」

●汽車

12月是汽車銷售的主要月份。但汽車和卡車的生產目前受到許多基本零件短缺的阻礙，最顯著的是電腦晶片，這反過來又導致經銷商處可供銷售的車輛短缺。這就是為什麼汽車價格現在處於歷史高位。

但與長期鐵路罷工相比這算不了什麼。大約75%在美國工廠製造或從這裡進口的成品汽車都由鐵路運輸。許多用於製造車輛的零件也一樣，它們在供應商和汽車裝配廠之間流動，如果這些鐵路線被切斷，生產將很快停止。彌補損失的產量需要時間，從而給車價帶來上行壓力。

●製造業

大多數工廠的目標是在零件和原材料送達後立即上線完成生產並交貨，這種過程被稱為「及時」交貨。許多工廠依靠鐵路接收這些零件和供應品，然後將成品運出進行交貨。

全國製造商協會(NAM)11月初時發表聲明表示，「我們已經面臨成本上升、產品短缺和高通膨的經濟動盪。任何全國性的鐵路罷工或停工都將造成更大的經濟痛苦。」並補充說避免罷工至關重要。

長時間的鐵路罷工可能導致工廠臨時關閉，這是近年來全球汽車業因零件和電腦晶片短缺而經常發生的情況。

●通勤

雖然只有全美貨運鐵路線面臨罷工，但通勤者也可能受到影響。許多通勤列車在由貨運鐵路和客運鐵路維護和運作的軌道上行駛，預計一旦貨運罷工開始，它們也將被迫停止運作。

在9月16日預訂罷工的前幾天，Amtrak削減了大部分長途列車服務。該公司擁有大約700英里的客運經營里程，主要位於波士頓和華盛頓特區之間，但其2.2萬000英里的全美系統約有97%主要經營貨運線路。

許多通勤鐵路也會行駛貨運路線，如果罷工就無法運作。這可能意味著更多的通勤者開車上班，甚至對於那些通常不坐火車的人來說，也會有更多的通勤時間和塞車。