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BBC記者採訪上海反封控 遭警毆打逮捕

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

中國反封控聲浪打擊市場信心 美股期指和油價下跌

編譯劉忠勇／即時報導
北京民眾舉白紙表達要求當局結束封控的訴求。(路透)
北京民眾舉白紙表達要求當局結束封控的訴求。(路透)

中國各地出現不滿疫情封控的抗議聲浪，可能波及今天(28日)開盤的亞洲金融市場。國際原油價格下跌，美股期指轉跌。

西德州中級原油（WTI）1月交割的原油期貨周一在新加坡早盤下跌0.2%至76.136美元。境外人民幣走貶0.6%，美元兌澳幣和南非幣則因避險交易而勁升。標普500指數期指下跌0.4%，日韓股開盤也下跌，日經225指數和Kospi指數跌幅在0.5%以上。

中國各地民眾周日群集街頭和大學校園，對當地政府和共產黨嚴格的封控政策表達不滿。上海出現大批人潮和警方對峙，北京也傳出抗議活動。

Pepperstone Group研究主管 Chris Weston 說：「中國市場可能出現降低風險的情況，境外人民幣的賣壓已現，我認為這是中國市場接下來表現的絕佳指標。」

Saxo 資本市場公司策略師 Jessica Amir 說：「對中國的任何曝險都難不被波及，我們還沒有看到官方的回應。不論怎麼走，在中國有曝險的公司未來獲利存疑，投資人可能藉此出脫持股。」

Teneo 控股董事總經理 Gabriel Wildau 說：「市場會視為利空來回應擴大的抗爭和上升的病例，如此也可能引發供應鏈出現又一波干擾並壓抑民生需求，至少短期而言是如此。」

上海市民舉行燭光晚會悼念新疆火災死難者，27日凌晨遭警方強勢驅離。(路透)
上海市民舉行燭光晚會悼念新疆火災死難者，27日凌晨遭警方強勢驅離。(路透)

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