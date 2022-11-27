美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債及公司債市場目前正聚焦於美國明年經濟可能衰退的利多題材；儘管聯準會（Fed）仍持續升息 ，但交易商賭的是長期利率終將走低。

目前美國10年期公債殖利率 約3.7%，比聯邦基金利率3.75-4.0%還低，何況未來幾個Fed還可能再升息約1個百分點。選擇權市場的部位也顯示，一些投資 人在賭聯邦基金利率最終將只有目前的一半。

上周長期美債需求強勁，使10年期及30年期殖利率已經低於政策利率區間的下限。由於短債利率仍維持高檔，使殖利率曲線呈現40年來最明顯的「倒掛」現象，這是市場普遍認同的衰退領先指標。

投資人已經等不及看到升息將導致經濟衰退的證據，現在就開始買進債券。分析師指出，Fed仍表示利率還會更高，但交易商卻很放心地認為升息即將結束。

截至目前，美國勞動市場依然強韌，因此投資人聚焦於本周五（12月2日）將公布的11月就業報告，尋求Fed是否會扭轉政策路徑的線索，同時將聽取Fed主席鮑爾及其他決策官員的陸續發言。

現階段Fed官員談話的重要性，已經不及經濟數據重要，因為市場普遍相信通膨已經越過頂峰，且就業創造的速度正在減緩。

正因為市場強力做多長債，而未來一周將陸續公布多項重要數據，因此債市有可能出現動盪。除了就業報告外，本周還將公布11月製造業ISM指數，而債市多頭賭指數將顯示景氣萎縮，另外還將公布10月個人消費支出（PCE）以及平減指數。

目前利率交換市場的行情顯示，投資人預期明年中利率將觸頂，約為5%；到2024年初時，利率將回降0.5個百點，即4.5%。但擔保隔夜融資利率期貨市場賭得更兇，預期2023年底或2024年初利率將降到3%，甚至2%，這表示市場預期明年時通膨率將回到低水準。

但高盛集團預測，10年期殖利率到2024年仍將高於4%，因為明年經濟可能不會衰退，且通膨仍居高檔，使市場對Fed降息的希望破滅。不過這並非市場的核心看法。

不只公債走強，公司債市場也傳出佳音。截至23日為止，全球投資人11月總共對美國公司債市場淨投入約160億美元，凸顯出通膨減緩為債市帶來信心。

高品質美國公司債基金淨流入86億美元，垃圾債基金也淨流入71億美元；如果11月最後一周也維持此一速度，則總金額將達到2020年7月來最高水位。

目前ICE市場高品質公司債的平均殖利率為5.4%，比10月時6%以上的水位明顯下降，不過仍高於2021年底時的2.4%。