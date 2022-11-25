道指升逾150點 3股指本周收漲

投資人下周將關注克羅格(Kroger)和Ulta Beauty等公司的更多財報。路透

道瓊工業平均指數 上漲，在假期而縮短的本周收漲。

道指上漲152.97點或0.45%至3萬4347.03點，連續第3個交易日上漲。史坦普500指數下跌1.14點或0.03%至4026.12點。那斯達克綜合指數下跌58.96點或0.52%至1萬1226.36點，主受Activision Blizzard拖累，該股下跌4.07%，因消息指稱FTC可能阻止其被微軟收購。

三大指數本周均收高。道指在短短一周內上漲1.78%，史指上漲1.53%。以科技股為主的那指落後其他兩個指數，但仍上漲0.72%。

由於交易員等待Fed 11月會議紀錄，本周初股指表現平淡。會議紀錄顯示，Fed預計未來升息步伐將放緩，這給股市帶來了提振，即使交易量低迷導致交易時段震盪。

會議紀錄表示：「絕大多數與會者認為，放慢升息速度可能很快是合適的。」

一系列穩健的零售財報證明，即使在對經濟疲軟的擔憂中，消費者仍保持一定的實力，這也提振了股市。

對中國持續封鎖的擔憂令市場受到抑制。在最近幾天病例數攀升後，中國正加強對疫情的限制。本周稍早，中國報告了5月以來的首宗新冠死亡病例。

投資 人下周將關注克羅格(Kroger)和Ulta Beauty等公司的更多財報。在經濟方面，交易員將關注Fed官員的進一步評論，以及1日發布的個人消費支出(PCE)報告，這是Fed首選的通膨指標。11月就業報告將於2日發布。

Cowen表示，零售銷售數據和企業獲利為投資人提供了喜憂參半的景象，但對投資人來說，前景仍有一些亮點。

Cowen負責零售和精品的資深股票研究分析師陳奧利佛(Oliver Chen)表示：「消費者之間存在許多矛盾。」「通貨膨脹 肯定會傷害中低收入消費者。然而，勞動市場吃緊，失業率為3.7%。消費者也有很多正面因素。消費者又出門購物了；通貨膨脹正在對非必需消費品類別產生負面影響。」

蘋果公司下跌1.96%，這家iPhone製造商的主要供應商富士康本周稍早時在中國發生抗議活動。分析師和投資人還擔心最近的製造業停工可能會削弱這個假期的供應。

在《彭博》報導Vista Equity Partners正在尋求收購後，軟體公司Coupa Software繼23日飆升28.9%後，25日再上漲6.38%。