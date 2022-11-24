又一大鱷做空港元 聲稱好比買一張「200：1」樂透彩

繼對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）後，信貸交易老將Boaz Weinstein亦表示正在做空港元。(取材自百度)

繼對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）表示，已透過放空期權持有大量港元空頭部位後，信貸交易老將Boaz Weinstein亦發推文，表示他和Ackman一樣，亦在做空港元。

Saba Capital Management創始人Boaz Weinstein在社交平台推特上回應Ackman的推文時表示，Ackman的交易好比一張聰明的樂透彩，他手上也有。

Weinstein在推文中稱，聯匯制度的打破不論看起來有多不可能，回報高達200：1，與同樣6個月時期內諸如IBM等公司發生違約的CDS回報相當。凡事皆有可能。

此前，Ackman表示，聯繫匯率 對香港 不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。

聯繫匯率制度是自1983年10開始在香港實施。香港金管局負責將港元匯率維持在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。美國聯準會於今年初啟動本輪升息週期，港元持續疲弱觸及弱方兌換保證。

據香港經濟日報，香港金管局此前在回應Bill Ackman評論的聲明中表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯滙制度運作良好。

香港財政司司長陳茂波月初出席國際金融領袖投資 峰會重申，港元匯率制度堅固，並不點名批評有美資基金近年賭聯匯脫鈎而虧損。市場普遍解讀，陳茂波所暗示的是海曼資本管理公司（Hayman Capital）創始人Kyle Bass。