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對沖基金大鱷押注港元貶值 稱與美元脫鈎只是時間問題

記者葉文義／即時報導
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，聯繫滙率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。(取材自新華網)
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，聯繫滙率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。(取材自新華網)

著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，已透過看跌期權持有大量作空港元部位。他認為，聯繫匯率香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。

Bill Ackman在帖文表示，由於近年來中美脫鉤，「我們覺得中國繼續把港元與美元掛鉤的做法特別令人驚訝，頗為尷尬。」

其後，香港金管局回應指，大多數質疑是對聯繫匯率的誤解，或基於自己的基金部位，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

Bill Ackman隨後再度發文，質疑聯繫匯率功用，指如果中國是強大且獨立的主權國，為何仍需港元與美元掛鉤。

據香港經濟日報，Bill Ackman旗下的管理的旗艦基金Pershing Square，今年賺近20億美元，自2020年疫情爆發以來，Bill Ackman透過放空賺取大約52億美元，於2019年回報率則達58.1％。

彭博社報道，香港金管局在回應Bill Ackman評論的聲明中表示，在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金部位，而金管局對個人觀點不作評論。

聯繫匯率制度是自1983年10開始在香港實施。香港金管局負責將港元匯率維持在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。

美國聯準會於今年初啟動本輪升息週期，港元持續疲弱觸及弱方兌換保證。根據聯滙機制，香港金管局從5月12日開始已41次承接港元賣盤，共計2,420.82億港元。按5月中銀行體系總結餘的約3,370億水準計，半年以來，流動性已縮減超過70％。

匯率 香港 疫情

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