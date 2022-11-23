升息幅度縮小 美股震盪走升

由於Fed的會議紀錄顯示，隨著通膨降溫，Fed預期未來幾個月內實施更小幅度的升息，美股在震盪中收高。美聯社

由於Fed的會議紀錄顯示，隨著通膨降溫，Fed預期未來幾個月內實施更小幅度的升息 ，美股在震盪中收高。

道瓊工業平均指數 上漲95.96點或0.28%至3萬4194.06點。史坦普500指數上漲23.68點或0.59%至4027.26點。那斯達克綜合指數上漲110.91點或0.99%至1萬1285.32點。

連鎖百貨Nordstrom在重申其財測後下跌4.28%。然而，根據Refinitiv的普遍預期，Nordstrom的上季業績獲利和銷售都超出預期。花旗將其評級從賣出調升至中性後，特斯拉上漲7.82%。迪爾上漲4.99%，因業績優於預期。

Fed 11月會議紀錄顯示，Fed在抗擊高通膨方面取得進展，並正在尋求放慢升息步伐，這代表今年年底和2023年的升息幅度較小。

會議紀錄指出：「絕大多數與會者認為，放慢升息速度可能很快就會是合適的。」「與貨幣政策行動對經濟活動和通膨的影響相關的不確定落後和幅度，是這種評估為何如此重要的原因之一。」

11月初，Fed批准連續第4次升息3碼(0.75個百分點)，使利率達到2008年以來最高水平。經濟學家普遍預計12月將升息2碼(0.5個百分點)。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「它真正的意義是，市場對一件事而且只有一件事感到不安，那就是Fed及其對貨幣政策的看法。」任何可能改變未來升息方向的資訊對市場都很重要，由於本周因假期縮短，市場交易量也很清淡。

截至11月19日當周，初請失業金人數高於預期，為24萬人，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計為22.5萬人。結果證明勞動市場可能正在走弱。但與此同時，10月耐久財訂單強於預期，為1%，高於預期的0.5%。

美股24日將因感恩節假期休市，25日將提早休市。

黃金和外匯也對Fed會議紀錄做出反應。

黃金應聲上漲，現貨上漲0.6%至每盎司1751.07元，期貨上漲0.7%至1751.8元。

美元回落。衡量美元兌一籃子外幣的美元指數下跌1%。與此同時，歐元兌美元上漲0.9%至1.0399元，而英鎊上漲1.5%至1.2066元。

AmeriVet Securities策略師法蘭納洛(Greg Faranello)說，「這絕大幅度符合預期。我認為Fed是在說將放慢步伐。而且是有關終端利率，我總是認為它們不知道終端利率的確切位置。」「他們將在12月再升息50個基點，我們將看看2023年的數據如何。」

1個基點等於0.01個百分點。市場預計Fed升息的最終利率或終點約為5%。

BMO利率策略主管林根(Ian Lyngen)寫道：「這並不特別令人驚訝，但隨著幾位官員認為快速升息帶來的風險增加，委員會明確承認升息行動並非對實體經濟沒有影響。」

指標10年期美國國債殖利率 下跌4個基點至3.717%。2年期國債殖利率下跌4個基點至4.479%。