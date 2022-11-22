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FTX風波傳將被蘋果改編成電影 原作是「大賣空」作者

編譯林奇賢／綜合外電
Deadline 報導，麥可路易士（Michael Lewis）的下本書正是關於加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德，而蘋果公司目前在取得這本書翻拍電影的競賽上居於領先。（路透）
Deadline 報導，麥可路易士（Michael Lewis）的下本書正是關於加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德，而蘋果公司目前在取得這本書翻拍電影的競賽上居於領先。（路透）

Deadline報導，「大賣空」（The Big Short）作者麥可路易士（Michael Lewis）的下一本書正是關於加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德的故事，而蘋果公司正在爭取把這本書翻拍為電影，且正接近達成七位數的協議，可望率先將班克曼-佛瑞德和FTX跌落神壇的過程，讓旗下串流平台的用戶先睹為快。

加密貨幣交易所FTX在短短幾天內聲請破產保護，創辦人班克曼-佛瑞德也從幣圈紅人跌落神壇。預計一些聚焦在這起事件的其他計畫正在籌備，但在麥可路易士大名的加持下，這本書的版權已成為「搶手貨」。

這本書還沒出版，各界已角逐串流播映權，Deadline引述消息人士指出，蘋果從與Netflix、亞馬遜的「激烈競爭」脫穎而出，「接近達成協議」，交易價碼估計落在「首數是中間數字、七位數的區間」，計畫將這個故事翻拍成劇情片。

麥可路易士先前寫過許多廣受好評的著作，許多都成功翻拍成電影，例如「魔球」、「攻其不備」、「大賣空」。9to5 Mac指出，麥可路易士過去半年都在觀察班克曼-佛瑞德的一舉一動，有助他深入了解FTX加密貨幣事業王國的崩塌，麥可路易士希望在這本新書說明拖垮FTX和班克曼-佛瑞德的原因。

Deadline指出，「大賣空」導演亞當麥凱（Adam McKay）據傳也涉入其中，他也把「大賣空」著作改編為劇本。

隨著FTX的調查結果逐漸揭露，整個過程確實也如電影情節般精采。負責FTX破產案的律師在22日的法院聽審會上表示，班克曼-佛瑞德把FTX當成「個人領地」在經營，把大量資金花在無關FTX的項目上，例如投入3億美元為高階員工提供巴哈馬的房屋和度假住宅，還持續遭受駭客攻擊，且有「大量」資產失蹤。

電影 貨幣 破產

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