道指反彈近400點 史指重登4000點

電子產品零售商百思買(Best Buy)調升其2023年財測並獲利超出預期後股價飆升12.71%。美聯社

美股上揚，因為華爾街不再關注中國收緊的新冠清零政策，而是關注一系列強勁的財報，以及在假期縮短的本周交易內未來升息幅度較小的可能性。

道瓊工業平均指數收盤上漲397.82點或1.18%至3萬4098.1點。史坦普500指數上漲53.64點或1.36%至4003.58點，為9月以來首次站上4000點。那斯達克綜合指數上漲149.9點或1.36%至1萬1174.41點。

混合的財報結果導致一些大型股票波動。電子產品零售商百思買(Best Buy)調升其2023年財測並獲利超出預期後股價飆升12.71%，而Abercrombie & Fitch和American Eagle Outfitters則分別上漲21.65% 和17.88%，因為它們的獲利超出預期。另一方面，在獲利令人失望和財測低於預期後，Zoom和Dollar Tree分別下跌3.87%和7.79%。

中國周末出現5月以來首例新冠肺炎死亡病例，這促使官員們加強了遏制病毒傳播的協議。一周前中國才剛開始放鬆一些緊縮的新冠限制措施，以走向寬鬆的政策。

Principal Asset Management首席全球策略師沙赫(Seema Shah)表示，中國的重新開放將「對成長極為有利」。

她在最新報告中表示：「一如既往，投資 人應謹慎監控事態發展，因為重新開放的確切執行將是投資前景的關鍵。」

隨著投資人的注意力轉向2023年，債券殖利率 走低對股市有所幫助。投資人還評估了Fed理事們的評論。克利夫蘭Fed行長梅斯特21日表示，近期的通膨數據令人鼓舞，她將支持未來減少升息幅度。這可能意味著Fed很快就會達到4%到5%之間的最終利率。

摩根大通資產管理公司總經理兼投資組合經理康波瑞爾(Phil Camporeale)表示：「對於今年絕對無處可藏的投資人來說，這是個巨大的負擔。」

在沙烏地阿拉伯表示OPEC+將堅持其先前宣布的減產後，油價上漲。

美股24日將因感恩節假期休市，25日將提早收市。

瑞銀Evidence Lab收集的數據顯示，雖然中國實行封鎖措施，但對新款iPhone 的需求依然存在，購買最新款設備的需求在小型市場愈發強烈。

該公司發現，iPhone的購買意向在中國和美國逐年下降，但在英國和德國等較小的市場有所上升。分析師沃格特(David Vogt)在給客戶的報告中寫道，這些調整應該有助於抵消美國和中國的單位成長持平。

他說：「中國12個月的iPhone購買意向同比下降，但接近歷史高點，這代表該市場的消費者仍然更偏好14 Pro和14 Pro Max等高階蘋果設備。」

沃格特補充說，這些數據「支持我們的觀點，即5G iPhone需求將不再是個超級周期，而是在穩定的換機節奏推動下持續時間更長，這與我們對未來幾年iPhone的預測一致」。

調查結果還顯示，設備的平均使用年限現在處於6年來的最高水平，或者比之前的型號增加1個月，達到平均20個月。

高盛(Goldman Sachs)表示，即使22日美股上漲，但這很可能是由於缺乏宏觀消息，而且因短暫的假期周成交量較低所致。

高盛在最新報告中寫道：「投資人在感恩節前倒數第二個交易日採取了某種程度的周期性立場，傾向於能源、材料和科技。」「另一方面，10年期美國國債殖利率正在回落，下降約6個基點至3.76%。」

不過，股票還沒有走出困境。高盛指出，「我們的策略師認為，前方的道路可能崎嶇不平，因為熊市尚未結束，升息周期也尚未結束。展望未來，關注23日公布的聯邦公開市場委員會會議紀錄。」

美國商銀美股和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，2023年的衰退看起來將與過去不同，「未來12個月會看到的一些最大的風險，這次是由諸多不同因素所帶動。」她強調「這次衰退不是以往父執輩年代的方式」。

她說，科技股將持續受創；但會影響市場表現的因素有一大堆。