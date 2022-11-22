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視訊會議需求下滑 Zoom下修全年營收指引

編譯洪啟原／綜合外電
視訊會議需求下滑，Zoom下修全年營收指引。 路透
視訊會議需求下滑，Zoom下修全年營收指引。 路透

視訊會議軟體平台Zoom公布財報及財測，由於視訊會議需求下滑，且來自對手企業微信（WeChat Work）、微軟Teams 和思科WebEx的競爭加劇，Zoom下修全年營收指引，22日盤前股價挫跌約7%。

Zoom預估，2022年度營收約為43.7億至43.8億美元，比8月的預估值下修，且低於市場預估的44億美元。Zoom調降營收指引，主要因為美元對其他貨幣持續走強。Zoom並預估，今年度每股盈餘（EPS）為3.91美元至3.94美元，高於前一次預估和分析師預期。

Zoom表示，截至10月底的上季EPS為1.07美元，高於市場預估的0.84美元；上季營收為11億美元，符合市場預期。上季銷售年增5%，相較下，前一季年增8%。上季淨利降至4,840萬美元，遠低於去年同期的3.403億美元。

回顧兩年前， Zoom的挑戰是持續滿足市場需求，當時新冠疫情期間的使用率大增，助攻Zoom 2020年的營收勁增逾兩倍。自那時起，Zoom設法努力適應疫情過後的實際情況。

Zoom執行長表示袁征在法說會中表示，監管機構對新事業的交易審查趨嚴。Zoomh財務長Kelly Steckelberg表示，競爭對手並未拿下Zoom與潛在客戶討論的交易案，但這些交易案須花更多時間才能完成交易。

Zoom股價自從2020年10月觸及高點來已重摔逾85%，包括今年迄今的逾50%跌幅。

營收 疫情 股價

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