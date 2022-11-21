感恩節交易周 股指震盪走低

由於感恩節假期，美股在震盪交易中下跌，展開本周短暫的交易。美聯社

由於感恩節假期，美股在震盪交易中下跌，展開本周短暫的交易。

在報告死亡病例後，人們擔心中國可能會再次加強對疫情的限制，這打壓了市場情緒，導致能源股和油價走低。交易員還在尋找Fed關於未來升息 的進一步訊號。

史坦普500指數 下跌15.4點或0.39%至3949.94點。那斯達克綜合指數下跌121.55點或1.09%至1萬1024.51點。道瓊工業平均指數下跌45.41點或0.13%至3萬3700.28點，其跌幅因迪士尼 上漲而有所緩解。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「這削弱了我們原本預期隨著中國重新開放而迎來的全球經濟復甦想法。」

迪士尼上漲6.19%，該公司宣布前CEO艾格(Bob Iger)將重新掌舵這家娛樂巨頭，立即接替查佩克(Bob Chapek)。艾格重返迪士尼結束了查佩克短暫而坎坷的任期，查佩克於2020年2月接任CEO一職。

由於感恩節假期的交易周較短，最近的熊市漲勢可能會暫停，交易員休假可能會導致波動性增加和交易量減少。本月稍早時，隨著10月消費者物價指數(CPI)的公布，股指走升，並隨著上周批發物價指數(PPI)的公布而上漲。

Fed官員上周重新評估了對通膨放緩可能性的樂觀情緒後，交易員繼續關注Fed官員發出的訊息。克利夫蘭Fed行長塔梅斯特重申升息將繼續，但未來幅度可能會更小。

當聖路易斯Fed行長布拉德22日發表講話時，市場將獲得更多有關Fed未來路徑的信息來消化。

SoFi策略師楊恩(Liz Young)投資策略負責人周末的報告中表示，「到目前為止Fed已升息375個基點，殖利率曲線倒掛，通膨飆升，大宗商品價格仍然是重點，我們幾乎可以得出結論：我們正處於經濟周期的後期。」

紐約證券交易所(NYSE)24日因感恩節休市，25日交易日縮短。本周交易員將消化Fed理事們進一步談話，以及百思買、Nordstrom、迪克體育用品和Dollar Tree的財報。

摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)為首的團隊指出，全球想訂購新款iPhone 14 Pro和14 Pro Max機型的蘋果顧客，等待時間將延後到1月。他給予蘋果加碼評級，目標價200元。

摩根大通表示，「與上周相比，Pro 型號的交貨時間若非維持較高水平，就是略微延長，交貨日期正逐漸接近2023年1月，而不是在2022年底前。」「交貨時間現在比4周前達到的最低交貨時間長17天，這代表與中國鄭州持續爆發的新冠疫情相關挑戰持續存在，供應繼續遠低於需求。」

自那指於2021年11月19日創下1萬6057.44點的歷史新高以來，剛好過去一年多。在之後的幾個月裡，由於投資人在估值過高的情況下轉出成長型股票，這個以科技股為主指數已下跌約30%。

高盛策略師赫西(Chris Hussey)表示，如果成長數據繼續令人失望，史指本季10%的漲幅可能很快會受到更多關注，「隨著度過交易活動較低的感恩節當周，短期內情況可能會變得有些混亂。但除此之外，熊市可能會持續存在，因為通常與股市低谷相符的條件尚未達到。」「預計市場將在2023年的某個時候過渡到下一個牛市的『希望』階段，但起點較低。」

他還補充說，現在重點可能正在從利率轉向成長和估值，因為「在10月CPI數據有利之下，最近幾周美國避免衰退的可能性似乎有所上升。」

由於科技股普遍遭到拋售，電動車製造商特斯拉下跌6.84%至2020年7月以來最低水平。

自其CEO馬斯克接管推特(Twitter)以來，這家汽車製造商一直承壓。