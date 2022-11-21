美股平盤震盪 市場等待Fed紀錄 供過於求疑慮重挫油價

美股21日早盤在平盤附近狹幅震盪，投資人正在等待Fed將於23日公布的11月會議紀錄，尋找明年升息轉向的線索。 路透

美股21日早盤在平盤附近震盪，儘管美股近來出現熊市反彈漲勢，投資人仍審慎研判這波反彈的力道。對於有表決權的聯準會（Fed）官員連番鷹派的言論，投資人似乎不以為意，也正等待Fed將於23日公布的11月會議紀錄，尋找明年升息轉向的線索。另外，百思買等零售業者將在本周公布的財報，也是市場關注焦點。

道瓊工業指數 21日早盤上漲0.27%或116點，標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數跌0.6%。費城半導體指數跌1.5%，台積電ADR跌2.4%。

迪士尼 接連公布令人失望的財報之後，股價 正步入至少1970年代以來最嚴重頹勢。不過，迪士尼董事會20日宣布，前任負責人艾格（Bob Iger）將重掌執行長，接替現任的包正博（Bob Chapek）。消息傳出後，尼士尼股價在21日早盤大漲約9%。

迪士尼表示，艾格已同意暫代兩年，並協助找到接替人選。現年71歲的艾格原在迪士尼任職超過40年，其中包含擔任15年的執行長。艾格將肩負扭轉迪士尼股價劇跌的重責大任。他既要控制Disney+在串流媒體節目方面的支出，又得重振業務的成長，還要應付有線電視業務不斷下滑。

Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）上周表示，美股已在10月觸底，今年年底標普500指數可望升抵4,300點，較18日收盤價上漲8%。

油價21日暴跌，因全球經濟前景轉趨黯淡，引發需求下滑及供過於求疑慮。另有消息人士透露，石油輸出國組織（OPEC）成員國考慮增產，把日產量最多增加50萬桶。西德州油價21日盤中跌破每桶80美元關卡，下跌3.8%至77美元，觸及9月以來低點；布蘭特原油期貨下跌3.8%，報每桶84.23美元，是9月以來首次跌破85美元關卡。