美元本月跌逾4% 「到頂」之說恐言之過早因Fed還會升息

美元指數（DXY）11月以來跌了4.1%。(路透)

美元過去兩周從20年來高峰重挫，由於美國通膨放緩之勢引發市場對聯準會（Fed）減低升息 步調的預期心理，美元對六種主要貨幣 走勢的美元指數 （DXY）11月以來跌了4.1%，邁向2010年9月來最大單月跌幅。

美元本月走貶，反映的是美國通膨有可能開始走緩，Fed接下來也有可能減低升息步調。其他像是住宅和製造業的數據也顯示廣大經濟正面臨阻力，如此也阻卻Fed緊縮貨幣的意願。

麥格理銀行策略師Thierry Wizman告訴金融時報：「美國出現通膨緩和的種種態勢，美國經濟明年第一季即將走緩…也形成美元走弱的基礎。」

美元一走弱，也讓全球經濟鬆一口氣。美元走強不僅推升小國的通膨，也加添各國和企業債務上的負擔，尤其以美元舉債的新興市場更不堪負荷。

歐元已由9月低於0.96美元的價位回升接近1.04的水準，英鎊也終於出現9月歷史谷底反彈的動力。日圓對美元也自32年的谷底反彈，減輕日本當局進場阻貶日圓的壓力。美元指數（DXY）今天變動不大，報106.969。

不過，美元走勢如何，大部仍取決於Fed如何解讀美國通膨數據。

滙豐外匯策略師上周以「美元已到頂」為題發布報告說：「我們預料美元這一年來強力走強之勢，到2023年會隨Fed升息周期告一段落而逆轉。」

儘管市場對美元看法已轉向，Fed幾位官員仍不改鷹派論調，讓市場又開始降低對Fed放緩升息步調的押注。

美銀G10外匯策略主管Athanasios Vamvakidis表示，鑒於Fed官員至今仍強調「工作尚未成功」，美元看來反應過度。他警告，美元縱使不會再突破9月創下的20年來高峰，鑒於通膨依舊偏高，「就算已經觸頂，通膨仍難擺脫，向下的走勢也會呈現震盪」。

他提醒，交易員將逐月關注通膨數據，一旦微幅上揚，全球外匯市場將輕易轉向。

Convera分析師Joe Manimbo也說：「美元到頂之說言之過早，因為Fed預料還會升息。」