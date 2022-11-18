主要股指小升 全周反呈下跌

由於投資人評估了Fed行長的強硬措辭，並仔細研究了最新的財報，主要股指小幅走高，以樂觀的基調收盤。美聯社

由於投資 人評估了Fed行長的強硬措辭，並仔細研究了最新的財報，主要股指小幅走高，以樂觀的基調收盤。

道瓊工業平均指數 上漲199.37點或0.59%至3萬3745.69點。史坦普500指數上漲18.78點或0.48%至3965.34點。那斯達克綜合指數小漲1.1點或0.01%至1萬1146.06點。

本周所有主要股指均呈下跌。道指收跌0.01%；史指下跌0.69%，那指收跌1.57%。然而，三大指數本月仍呈走升。

市場走勢全日分化，史指基本持平，因為投資人在過去一周的幾次反彈後開始重新設定預期，從10月的CPI數據開始。Homrich Berg投資長朗恩(Stephanie Lang)表示，本周特點是「回歸現實的觀點」。

她說，「在優於預期的CPI數據引發大幅反彈之後，市場正在消化當前的數據，這讓事情重回現實。」「CPI數據公布後的反彈在基本面方面並不合理，市場雖也在定價軟著陸，但我們認為這不太可能發生。因此，當Fed官員站出來重申他們的立場時，你就會開始看到市場對此進行調整。」

波士頓Fed行長柯林斯表，相信政策制訂者可以在不對就業造成太大損害的情況下抑制通貨膨脹。

聖路易斯Fed主席布拉德17日表示，「政策利率尚未處於可能被認為具有足夠限制性的區域。」他建議聯邦基金利率的合適區域可能在5%至7%的範圍內，這高於市場定價。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)說，「我們仍然認為投資人應該更加重視實際數據，而不是過分關注Fed的言論；前者將顯示通貨膨脹的走向，而後者則專注於它的立場。」「話雖如此，投資人已經厭倦了與Fed每天的重覆說法，並且擔心官員可能需要2-3次CPI才能停止在每次試圖反彈時告誡市場。」

根據FactSet的數據，iShares MSCI台灣ETF經歷今年表現最好的幾周表現，流入超過5.7億元。該基金上漲0.14%，跑贏了美國主要股指。

大部分漲幅是在波克夏控股收購台積電股票 消息披露後發生的，該交易於14提交證券備案文件。台積電是該ETF的最大持股。

台灣基金今年一直出現資金外流，直到巴菲特買進消息曝光。科技股的普遍低迷，以及對其與中國關係的地緣政治擔憂，給台北股市帶來壓力。該ETF今年至今仍下跌約27%。

美國西德州中質原油(WTI)本周收盤下跌9.98%，結束4月下跌12.74%以來最糟糕的單周走勢。

WTI全日收跌1.91%至每桶80.08元。盤中一度觸及77.24元低點，這是9月以來的最低水平。

與此同時，布蘭特原油當日收跌2.41%，本周收跌8.72%，也是8月5日以來最差單周表現。

雖然本周下跌，但WTI和布蘭特原油今年均呈上漲，分別上漲6.48%和12.65%。

Richard Bernstein Advisors CEO兼投資長伯恩斯坦(Richard Bernstein)表示，市場並未充分關注未來幾個月獲利衰退的可能性。

他表示，即使整體經濟保持穩定，當獲利成長轉為負值時，就會出現獲利衰退，而且這種情況發生的頻率可能高於經濟衰退，「你仍然看到人們對低質量債券充滿熱情，對投機性更強的股票充滿熱情。」「這代表市場並沒有真正關注獲利衰退的可能性，我認為這在現在更為重要。」

隨著獲利衰退的可能性上升，伯恩斯坦認為投資人應指向專注於「必需品」而非消費者「需求」的股票。包括消費性必需品、醫療保健和支付優質股利的企業，「你不會再聽到太多人談論去酒吧喝一杯，但會聽到人們談論必需品的重要性。」「對於這種環境來說是這很正常的。」