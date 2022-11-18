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跨境電商超級獨角獸SHEIN 在東京開設日本首家實體店

記者葉文義／即時報導
SHEIN在日本開設的首家實體店。圖為開幕當天民眾在店外排隊。Getty Images
SHEIN在日本開設的首家實體店。圖為開幕當天民眾在店外排隊。Getty Images

據日經中文網消息，中國服裝電商企業、超級獨角獸SHEIN（希音）在東京原宿開設了可以試穿等的門店，店內只展示和試穿商品，不直接銷售，將透過向消費者提供可以直接接觸商品以及試穿等實際體驗的機會，來促進網上購買。這也是SHEIN在日本開設的首家長期實體店。

SHEIN是一家來自中國的國際B2C快時尚電子商務公司，主要經營女裝，但也提供男裝、童裝、飾品、鞋、包等時尚用品。根據胡潤研究院發布的《2022年中全球獨角獸榜》，來自廣州的SHEIN以4,000億人民幣位列全球第五大獨角獸企業。

另根據CB Insights的數據，SHEIN估值可能將高達1,000億美元，與坐擁20億用戶、手握抖音和TikTok的字節跳動，馬斯克的Space X比肩，有望躋身全球獨角獸排行前三名。

近三年來，新冠疫情加速全球各個市場電商滲透率的提升，中國的跨境B2C電商行業也踩在風口之上。所有玩家中，SHEIN連續多年100％的商品成交總額（GMV）增速，2021年超過200億美元的GMV，讓全世界都看到了中國製造、中國服飾產業集群，供應鏈的能量，對全球市場的衝擊。

據36氪分析，SHEIN多項指標超越了老牌歐美快時尚品牌zara、H&M等：比競爭對手一年上線更多的新款，更快的速度，更低的價格。

11月6日，有市場消息稱，今年SHEIN營收有望達到240億美元，GMV將增長50％，達到300億美元。一組可供對比的數據是，2021年，全球服裝零售商西班牙Inditex時尚集團（ZARA母公司）營收為277億美元。此外，SHEIN僅成立10年，而巨頭Inditex已有59年歷史。

時尚 電商 營收

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