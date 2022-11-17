美元貶值 投資人在北京防疫政策和Fed緊縮前景之間拉扯

美元匯率18日走貶。(路透)

儘管諸多美國聯準會（Fed）官員都反擊緊縮政策將轉向的市場預期，美元匯率 18日盤中仍走貶，主因是市場押注中國大陸將進一步放寬防疫 封控限制，支撐市場信心。

美元指數18日一度貶0.3%至106.657，在岸人民幣兌美元一度強升0.6%至人民幣7.1181元，澳幣升值0.3%至0.6706美元，紐元躍升0.4%至0.6156美元。即便日本銀行（央行）總裁黑田東彥重申將維持寬鬆政策立場，日圓也攀升0.2%至139.89日圓。

素有Fed「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德表示，Fed應該升息到至少5%~5.25%區間，但東海東京調查研究所資深利率與匯率策略師Hideki Shibata表示，市場樂觀期待中國大陸將審視清零防疫政策，經濟也將復甦，若中國大陸經濟好轉，將刺激澳幣和紐元的買盤，美元作為避險資產的吸引力也下降。

彭博資訊策略師指出，展望下周，市場仍將爭論美元是否已攀峰，也將繼續在Fed政策前景和中國大陸防疫措施之間拉扯。

即便美元未來一年的展望可能已改變，但歷史經驗顯示，美元短期仍看升，且下周的Fed官員發言將持續降低政策轉向的市場預期，可能重申10月通膨報告只是一個月的數據，也可能評論金融情勢太過寬鬆，下周出爐的Fed上次決策會議紀錄也將增添爭論題材。

中國大陸新冠確診病例迅速回升，也可能促使投資 人調整目前對大陸防疫政策前景的樂觀態度。