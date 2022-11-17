利率可能再升 股指連跌兩日

梅西百貨上漲14.9%，該百貨公司的獲利和營收超出華爾街預期，並調升今年的獲利預期。美聯社

由於Fed官員表示為減緩通膨而升息 的行動遠未結束，美股聞訊走跌，債券殖利率 飆升。

道瓊工業平均指數下跌7.51點或0.02%至3萬3546.32點，盤中一度下跌達314點。史坦普500指數下跌12.23點或0.31%至3946.56點。那斯達克綜合指數下跌38.7點或0.35%至1萬1144.96點。

股指由早盤觸及的低點反彈，因思科系統股價 上揚 4.96%。這家網絡設備公司第1財季財報超出預期，並發布樂觀的財測。蘋果和英特爾等其他科技股也上漲逾1%。

投資人評估了聖路易斯Fed行長布拉德的評論，他在一場演講中表示，「政策利率尚未處於能被認為具有足夠限制性的區域。」「貨幣政策立場的變化似乎對觀察到的通膨影響有限，但市場定價顯示預計2023年將出現通貨緊縮。」

對政策最敏感的2年期美國國債殖利率躍升至4.45%，引發了人們對升息將導致經濟陷入衰退的擔憂。

堪薩斯市Fed行長喬治(Esther George)16日對《華爾街日報》表示，「勞動市場如此緊張，我不知道該如何在沒有真正放緩的情況下繼續降低這種通膨水平，也許我們甚至要透過經濟收縮才能實現這個目標。」

易受衰退影響的股票是史指中跌幅最大的股票。材料股下跌，非必需消費品類股也下跌。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)在報告中寫道：「額外的貨幣緊縮和今年升息的累積影響，證明衰退風險仍然很高。」「我們仍然認為，持續反彈的宏觀經濟先決條件都尚未到位，像是降息以及成長和企業獲利的低谷即將到來等。」

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)表示，聖路易斯Fed行長布拉德的評論強化了Fed不會很快轉向的觀點。布拉德建議Fed將聯邦基金利率調升至最低5%至5.25%，最高可達7%。

森耶克表示，聯邦基金利率上看6%是他的基本假設，「在我們看來，最近的Fed談話強烈支持我們的觀點，即Fed可能升息高達6%。我們相信中期看空的基本假設仍然十分堅定。」

半導體股也提振了科技股，Advanced Micro Devices 上漲1.65%。NXP Semiconductors NV上漲1.92%，ON Semiconductor上漲1.17%，Lam Research上漲1.27%。

Norwegian Cruise Line在被瑞士信貸將評級連降兩級至跑輸大市後，股價下跌6.77%；瑞信表示其股價溢價交易，投資人可以在其同行中找到更好的標的。

梅西百貨上漲14.9%，該百貨公司的獲利和營收超出華爾街預期，並調升今年的獲利預期。但是，它保持其營收財測不變。

BJ's Wholesale財報營收和獲利雖優於預期，同時調升全年每股獲利預期，但股價仍下跌5.52%。BJ's的可比店面銷售額也超出預期。

橡樹資本聯合創始人馬克斯(Howard Marks)表示，許多陷入困境的公司將在利率上升和經濟衰退的情況下出現，這是自2008年金融危機以來最好的逢低買入機會之一，「這將是買方市場和貸方市場。我們將有更好的機會。」「廢墟中總是有不少便宜貨。」