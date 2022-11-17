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巴黎崛起挑戰倫敦 搶歐洲最大股市頭銜

編譯王巧文／綜合外電
巴黎股市市值正追趕倫敦股市，有望搶走其歐洲最大股票市場的頭銜。圖為巴黎老佛爺百貨的聖誕樹。(Getty Images)
巴黎股市市值正追趕倫敦股市，有望搶走其歐洲最大股票市場的頭銜。圖為巴黎老佛爺百貨的聖誕樹。(Getty Images)

巴黎股市市值正追趕倫敦股市，有望搶走其歐洲最大股票市場的頭銜，反映自英國決定脫歐後，英國作為歐洲最重要金融中心的地位，便一步步被對手蠶食。

彭博資訊報導，在英國2016年脫歐公投之前，英國股市市值較法國股市高出約1.5兆美元，而根據Refinitiv的最新數據，在巴黎上市的企業市值目前已增至2.83兆美元，逼近英國股市的2.89兆美元。這是英國在全球金融市場中地位下滑的另一項跡象。

英國金融時報（FT）報導，智庫New Financial創辦人賴特指出，倫敦和巴黎股市的市值差距，比曾有或該有的落差小得多，「這是英股表現欠佳、待上市和首次公開發行股票（IPO）市場疲軟，加上英鎊表現差勁的結果。而英國脫歐是引發這三種情況的重大因素」。

巴黎股市日益坐大的事實，已動搖英國決策者鼓吹脫歐可助重建國際地位的論調。不只巴黎，法蘭克福和阿姆斯特丹等歐洲其他大城市，都正一點一滴瓜分英國在金融市場的影響力。

自從英國脫歐來，倫敦傳統上與其他歐洲金融樞紐的差距不斷消失。在2021年首個交易日，逾60億歐元的交易額從倫敦金融城轉移到歐洲各國交易所，使阿姆斯特丹聲稱取代倫敦，榮登歐洲最活躍股市。

不過，若計入存託憑證，巴黎股市目前仍難與倫敦並駕齊驅。存託憑證通常占倫敦股市市值的一大部分。倫敦證交所的數據顯示，包括存託憑證在內，倫敦股市市值達6.2兆美元，遠超過巴黎的3.7兆美元。

英國 脫歐 股票

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