羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

「末日博士」羅比尼(圖)嚴詞批評幣安執行長趙長鵬。(路透資料照)

加密幣交易平台FTX的破產 事件，意外引發「末日博士」羅比尼與幣安（Binance）執行長趙長鵬的一場唇槍舌戰。羅比尼日前在阿布達比舉行的一場金融周活動上嚴詞抨擊趙長鵬，後者也不甘示弱，暗諷這位知名經濟學家充滿負能量，而且非常沒禮貌。

Business Insider報導，羅比尼在這場活動中將加密貨幣 及一些主要參與者，描繪成一個「完全腐敗的生態系」。他並形容趙長鵬是一顆「行走的定時炸彈」，應該被踢出阿聯，並且禁止其營運。他後來又在社群媒體 上說趙長鵬和FTX執行長Samuel Bankman-Fried（SBF）同樣不可信。

羅比尼之後還在社群交媒體上稱加密幣是七個C，分別是隱瞞（Concealed）、腐敗（Corrupt）、偷兒（Crooks）、罪犯（Criminals）、騙子（Con men）、歡宴上暄曄者（Carnival barkers），以及趙長鵬的社群媒體帳號@cz_binance。

影片來源：YouTube CNBC International TV

同時在阿布達比出席這場活動的趙長鵬，則以簡單一句「我們不在乎」回應羅比尼的批評。他並表示，生活中的負能量會使人舉步蹣跚，那種人通常會一直很窮，暗示羅比尼「非常沒禮貌」，而且有人「不了解當地的習俗」。

影片來源：YouTube CNBC International TV