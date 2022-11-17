FTX破產危機延燒 布雷迪、大坂直美等體壇明星挨告

日本女網好手大坂直美。（美聯社）

美國體壇明星和名人在一場針對投資 人的詐欺行為訴訟中被列為被告，這些投資人成為加密貨幣 交易所FTX上周無預警聲請破產 的受害者。

法新社報導，這些名人幫助推動FTX的發展，FTX上周在美國聲請破產對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊，多國當局已對此展開審查。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天也加入行列，呼籲加強對加密貨幣業的監管。

職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和他的巴西超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、前美國職籃NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）與FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）都被列為被告。

奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。

訴狀指出：「FTX的詐欺計畫，是要利用全國各地單純的投資人。」