我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

目標百貨看壞假日銷售 零售股拖累大盤走跌

Fed內部12月升息2碼呼聲日高 鷹派理事也持開放態度

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會理事沃勒表示，對於12月升息2碼抱持開放態度。（美聯社）
聯準會理事沃勒表示，對於12月升息2碼抱持開放態度。（美聯社）

多位聯準會官員支持市場關於下月升息2碼的預期，連鷹派理事都有加入之意，但同時強調2023年有必要繼續升息。

立場偏鷹的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）16日在鳳凰城表示，升息幅度的最終決定取決於經濟數據，他對必要時升息2碼抱持開放態度。

他說：「過去幾周的數據讓我更願意思考把升息幅度調整為50個基點，但在看到包括PCE通膨報告和下一份就業報告在內的更多數據之前，我不會輕下判斷。」沃勒身為理事，在FOMC自動擁有投票權。

他還說：「要使通膨率明顯且持續朝2%的目標下降，升息須持續到明年，我們還有一段路要走。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）下次開會是12月13-14日，投資人高度預期決策者會再次升息但升幅是2碼—聯準會先前連四次升息3碼—而利率2023年中在4.9%左右觸頂。

同日，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受CNBC採訪時表示， 聯準會可能升息到4.75%-5.25%。她表示，儘管策略是先升息然後維持一段時間，但不意味聯準會緊縮貨幣政策的行動接近尾聲，「暫停升息目前不在考慮範圍內，甚至都不是討論的一部分」。

她預期失業率可能須上升到大約4.5%至5%才能壓低薪資成長和通膨。美國10月失業率小幅上升到3.7%，仍接近50年低點。

同日，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）強調抗高通膨的必要性，聯準會升息時應避免將金融穩定風險納入考量。他說，「恢復物價穩定是重中之重，因為這是經濟和金融穩定的基礎，維持物價穩定不是選擇題，是一定要」。

升息 聯準會 就業

上一則

輝達Q3營收優於預期 資料中心業務成長31% 盤後上漲

延伸閱讀

美股收跌 費半跌逾4% 美光讓晶片股爆賣壓

美股收跌 費半跌逾4% 美光讓晶片股爆賣壓
紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾

紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾
Fed官員釋緩升息訊號

Fed官員釋緩升息訊號
多位Fed官員支持放緩升息步伐 但說利率峰值恐高於預期

多位Fed官員支持放緩升息步伐 但說利率峰值恐高於預期

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20

超人氣

更多 >
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位