英國經濟一蹶不振，何以致之？

英國經濟低迷，有國際因素，更多是本身造成。（歐新社）

上次英國 財政大臣公布最新稅收和支出方案時，金融市場陷入混亂，英國首相最終丟掉了工作。新政府不希望重蹈覆轍。

英國財政大臣亨特(Jeremy Hunt)11月中旬公佈最新預算 案，希望能恢復人們對英國管理公共財政能力的信心。但這說起來容易做起來難。

英國正面臨嚴峻的經濟衰退，隨著利率上升，投資人仍處於緊張狀態。亨特承認英國面臨「極其困難」的決定，這需要他採取微妙的平衡行動。

媒體報導，政府正尋求透過增稅和削減支出相結合的方式拿出500億英鎊至600億英鎊的資金，其中許多可能要到2024年下次選舉後才會生效。

Fiscal Studies資深經濟學家札蘭科(Ben Zaranko)說，「如果做得太多、太快，就有可能讓經濟衰退惡化。」「但“如果把一切都延後到下次選舉之後，就有可能被視為不可信任。」

在前首相特拉斯(Liz Truss)的預算引發恐慌之後，新一波緊縮政策可能有助於恢復政府在金融市場中的聲譽，但無助於緩解對該國嚴峻經濟前景的擔憂。

英國是在第3季出現收縮的2個七大國集團經濟體(G7)之一。經濟規模現在比新冠疫情 之前要小。英國央行預測經濟衰退將持續到2024年。

新的預算削減可能會使事情變得更糟。英國預算監管機構指出，當政府在經濟大衰退之後於2010年採取緊縮方案時，使該國的GDP減少了1%。真至4年前，前首相梅伊(Theresa May)承諾結束近10年的緊縮政策。

現在，增稅可能會進一步打擊消費者信心，何況它已接近歷史最低水平；而削減開支可能會給已經承受巨大壓力的公共服務帶來進一步壓力。

即使如此，亨特仍打算表示他計畫在中期降低政府債務占GDP的比率；目前為98%。預算責任辦公室(OBR)在7月時表示，它可能在50年內達到近320%。

亨特指出：「如果我們要證明我們是個為自己買單的國家，就的確必須提高一些稅收，削減一些開支。」

英國怎會淪落到這個地步？原因很多。

部分問題本質上是全球性的。隨著中央銀行試圖控制通貨膨脹，全球各地的利率迅速上升。推高了政府的借貸成本，在經歷了數年的低息後令人震驚。

與此同時，俄羅斯在烏克蘭的戰爭加劇了能源成本的飆升，迫使各國政府介入以緩解嚴重的能源帳單帶來的打擊，而不久之前它們才剛花費大量資金幫助家庭和企業度過新冠疫情。

亨特已經取消未來兩年將典型家庭的能源費用上限2500英鎊的計畫。反而宣布補助只會保證到明年春天。但事實證明，這些措施仍然代價高昂。

然而，政府不能將所有問題都歸咎於世界其他地區。

札蘭科說：「你可以看看英國相對於歐洲其他國家的表現如何，很明顯這是英國特有的因素。」

英國退出歐盟給貿易帶來壓力，並加劇了關鍵產業的勞工短缺。它還導致英鎊貶值，自2016年英國脫歐公投以來兌美元貶值約20%，這推高了進口價格，並助長了通膨。

前英格蘭銀行官員桑德斯(Michael Saunders)指出：「一個完整的英國經濟已經被脫歐永久性地破壞了。」「如果英國沒有脫歐，我們可能不會討論緊縮預算。不會有增稅、削減開支的需要。」

雖然美國10月通膨降幅超過預期，降至7.7%，但英國的通膨仍在急劇上升，10月達到41年來的高點11.1%。

這強化了人們對英國央行將需要繼續升息、並可能保持較高利率更長更久的預期，即使經濟衰退可能會使這些預測複雜化。

英國的勞動市場也仍然非常緊張，就業率低於新冠疫情來襲之前，並且因長期患病而失業的人數也創下歷史新高。

Capital Economics資深英國經濟學家葛雷格瑞(Ruth Gregory)表示，「英國有著明顯的勞工短缺問題，也許比其他國家更嚴重。」