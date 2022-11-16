目標百貨看壞假日銷售 零售股拖累大盤走跌

美股收跌，因投資人評估了目標百貨(Target)令人沮喪的假期季財測，給零售股帶來壓力。Getty Images

美股收跌，因投資人評估了目標百貨 (Target)令人沮喪的假期季財測，給零售股帶來壓力。

史坦普500指數收盤下跌32.94點或0.83%至3958.79點。那斯達克綜合指數下跌174.75點或1.54%至1萬1183.66點。道瓊工業平均指數全天平 盤震盪，收跌39.09點或0.12%至3萬3553.83點。

在即將進入零售商全年最大購物季之際，目標百貨財報顯示銷售額下降，因為家庭應對高通膨。這項預警令股市承壓，目標百貨下跌13.06%，創下5月以來最糟糕單日走勢。梅西百貨、Nordstrom、科爾百貨和Gap也大幅下跌6%以上。

KKM Financial創始人兼CEO齊爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「隨著大型零售業和專業零售業之間的差距繼續擴大，零售業財報季的波動性迫使投資人對其零售風險更加挑剔。」

Invesco全球市場策略師李維特(Brian Levitt)認為情況喜憂參半，並指出盤前發布的零售數據與目標百貨的警告不一致，「零售銷售數據顯示消費者願意花錢，尤其是大件商品；而零售領頭羊目標百貨則預警假期銷售疲軟。」「後者更符合預期。更緊縮的貨幣政策會在讓人們感到不那麼富有。這個想法是減緩消費，讓通膨緩和。但很諷刺的是，這也將為復甦奠定基礎。」

上周發布的CPI優於預期，股市穩步上揚。史指上周創下6月以來的最佳單周漲幅，所有主要股指都有望在本月收高。

然而，部分投資客表示，近期回落即將到來。

50 Park Investments CEO薩爾漢(Adam Sarhan)表示：「短期來看，市場壓力很大，早該回調並消化近期的漲勢。」

10年期國債殖利率 暫時跌破3.7%，與2年期國債殖利率的利差繼續深陷倒掛。

所謂的殖利率倒掛是經濟衰退的警告。10年期國債在晚盤跌至3.69%後回升至3.73%。2年期國債殖利率為4.35%。

BMO分析師林根(Ian Lyngen)表示，「我仍然認為利率從現在開始存在更多下行風險。2年期與10年期倒掛幅度達67個基點。短期內甚至可能達到75個基點。」

他表示，10年期國債殖利率的下一個目標是3.55%。債券價格上漲時殖利率走低。

林根表示：「反彈背後的一個重要推動力是市場評估當前的緊縮周期，並開始對可能出現更嚴重後果的擔憂越來越多，因為Fed繼續重申願意將經濟推入衰退。」

高盛首席美國經濟學家梅里克(David Mericle)將他的聯邦基金目標最終利率又增加了1碼(25基點)，從之前的4.75%-5.0%上修至 5-5.25%。

高盛繼續預測，Fed將在12月的會議上將隔夜聯邦基金利率再上調2碼(0.5個基點)，隨後在2月和3月各上調1碼。

讓人意外的是，高盛現在預估在2023年5月的政策會議上，Fed會進一步升息1碼。

Fed理事沃勒(Christopher Waller)表示，他對12月會議取消升息持開放態度。

他在鳳凰城發表談話時指出，「過去幾周的數據讓我更願意考慮降低升息幅度至50個基點。」這代表連續4次升息75個基點後開始降幅。

然而，他還指出，他仍然不相信上周顯示通膨已經降溫的數據，「我一再強調，一份報告不會形成一種趨勢。現在斷定通膨已開始持續下降還為時過早。」