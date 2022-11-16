美股早盤接近平盤 目標百貨預警年底銷售差 零售股齊跌

美股三大指數15日早盤在平盤遊走，目標百貨看淡年底假期旺季銷售，股價重摔15%，拖累零售類股下跌。路透

美股三大指數 15日早盤在平盤遊走，最新數據證明消費者支出仍展現韌性，而零售巨擘目標百貨 （Target）看淡年底假期旺季銷售，拖累零售類股下跌。

道瓊工業指數15日在平盤附近狹幅波動，標普500指數小跌0.65%、那斯達克指數走低1.3%，費城半導體指數滑落3%，台積電ADR股價 15日跌1%。

目標百貨上季獲利較去年腰斬，由於仍在出清過剩庫存且銷售放緩，看淡年底假期旺季買氣，股價在早盤應聲崩跌逾15％，並拖累其他零售類股走跌，梅西百貨滑落7%，Bed Bath & Beyond摔4%、家得寶小跌0.8%。

居家修繕龍頭Lowe's因需求穩健上調全年獲利預估，帶動股價逆勢躍漲4%，沃爾瑪股價也小漲1%。

紐約Hugh Johnson Economics經濟學者Hugh Johnson說：「目前（零售股）局面是漲跌互見，但與此同時，您知道事態正在放緩，將拉低投資人對其他零售商的期望。」

美國10月零售銷售優於預期，顯示在高通膨挑戰下，消費者支出仍大致展現韌性，應可協助撐起第4季經濟成長，這可能對多位聯準會（Fed）官員主張下月放緩升息步調的論點構成挑戰。