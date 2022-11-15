紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾

紐約聯準銀行的創新中心將與約10家跨國銀行和金融機構合作測試數位美元。(路透)

紐約聯準銀行的創新中心將與約10家跨國銀行和金融機構合作測試數位美元，顯示雖然最近加密貨幣 交易平台FTX破產 引發加密貨幣市場動盪，華爾街 仍打算推動其加密貨幣發展。

紐約聯準銀行的創新中心將和花旗銀行、富國銀行、滙豐控股等金融業者合作，展開12周的測試，這個計畫稱為「受監管負債網路」，將允許銀行業者模擬發行代表客戶自有資金的數位貨幣，在分類帳上透過央行的準備金結算。

這項計畫亦在遵循現有以存款為基礎支付流程的法律和監管要求，包括反洗錢等。參與的金融機構將在12周測試期滿後，公開測試結果，但這些銀行也表示，在完成測試後，「並未承諾（進行）任何未來的工作階段」。這項計畫也將若銀行在共通資料庫中使用數位美元代幣，可以如何加速支付流程。

這項新系統能解決跨境轉帳等問題。目前，跨境轉帳有時費時費力，因為全球的銀行業者和政府使用的系統各不相同。其他參與測試的金融機構包括紐約梅隆銀行、PNC、道明銀行、Truist金融公司、美國和眾銀行（US Bancorp）和萬事達卡。

花旗庫務和交易解決方案部門新興支付和業務發展董事總經理Tony McLaughlin表示，數位美元可能是支持新商業模式、以及提供金融結算與基建創新的必備要件，類似這種聚焦於央行貨幣和個人銀行存款數位化的計畫，可以擴展到納入更廣泛的機會。

華爾街大銀行多年來一直在探索在其業務運用區塊鏈技術，包括銀行間支付、抵押貸款及跨境交易，但這次測試的時機很引人注目，因為FTX聲請破產保護後，加密貨幣市場重挫。