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艾司摩爾打算在韓建晶片設備重鎮 就近支援三星

編譯簡國帆／即時報導
艾司摩爾（ASML）將在南韓華城開設新的支援重鎮。(路透)
艾司摩爾（ASML）將在南韓華城開設新的支援重鎮。(路透)

荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）將在南韓華城開設新的支援重鎮，興建占地1萬6000平方公尺的設施，投資額為2400億韓元（1.81億美元），預料2024年下半年開始運作，尋求和三星電子、SK海力士等客戶加強合作關係。

艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，這座設施將擔綱南韓客戶的支援中心，任務包括修復設備、訓練工程師，在這座設施完工後，將能直接在南韓內部供應零組件、維修設備，不再需要跨國運輸，降低了不確定性。

溫彼得也說，華城支援中心使用的在地零組件比率將提高到50%，高於目前的10%，未來十年也將創造1400個就業機會。他也提到，這座支援中心可能擴張成為生產基地，「長期來說，若技術移轉與擴大當地研發能量，也能做到這件事」。

他說，在當前晶片製造「技術複雜度」提高的時刻，與當地客戶緊密合作「至關緊要」，在南韓「設立訓練中心」也「非常重要，因為這有助讓這項技術離客戶更近」。

南韓是艾司摩爾的第二大市場，營收占比超過30％，僅次於台灣的超過40%。由於南韓半導體製造商正與台積電等其他外國廠商激烈競爭，都希望強化和艾司摩爾的關係。

南韓 晶片 營收

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