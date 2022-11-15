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買台積電應是巴菲特本人手筆 由這些端倪看得出來

編譯季晶晶／即時報導
投資台積電應是巴菲特本人的手筆。(美聯社)
投資台積電應是巴菲特本人的手筆。(美聯社)

波克夏公司周一揭露了對台積電至少41.2億美元的投資，引發外界好奇，是哪一位經理人出的手。巴隆周刊（Barron's）分析，以投資規模來看，應該是91歲股神巴菲特本人的手筆。

現任波克夏執行長的巴菲特督導該公司大約3,500億美元的股票投資組合，其中90%由他操盤，另外10%交給庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler），這兩人效力波克夏都在10年以上，料將在後巴菲特時代接手整個投資組合。

巴菲特從沒透露過他們的投資績效，或者他們各選了哪些股票投資，僅在2019年接受CNBC採訪時說，兩人表現比他好。

波克夏的大筆投資很可能都出自巴菲特之手，包括蘋果、可口可樂、美國運通、雪佛龍和美國銀行；30億美元或以下的投資則被外界假設為是庫姆斯和威許勒選股，但他倆可能有部分選股與巴菲特重疊。

巴菲特以往不愛碰科技股，謙稱那不是自己擅長的領域。例如，巴菲特一直沒買Alphabet，即便10多年前就認可其搜索平台能創造豐厚獲利。蘋果是波克夏最大的股票投資，部位約1,400億美元，但巴菲特把它視為擁有忠誠度和黏度高客群的消費者企業。

庫姆斯和威許勒比較不避諱科技股。波克夏對亞馬遜和雲端軟體商Snowflake的持股，被視為是庫姆斯和威許勒之作。

外界認為投資台積電是巴菲特決策的原因是，該公司市值大約3750億美元，規模超過庫姆斯和威許勒的尋常決策。這支股票看起來很對巴菲特胃口，股價今年來累計下跌超過30%，市值跟著大跌，以2022和2023年預估獲利來說，本益比大約14倍，巴菲特向來喜歡本益比不高於15倍的股票。

根據Barron's，位於聖路易的Semper Augustus Investments持有波克夏股票，該集團投資長Chris Bloomstran判斷投資台積電是巴菲特的決策。他說：「對於庫姆斯和威許勒負責的投資組合來說，這是非常大的資金配置。我也不認為這不在巴菲特能力範圍內。持久的獲利能力，優異的資產負債表，以及高盈餘殖利率，全都符合巴菲特選股特色。」

巴菲特 投資 波克夏

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