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消費者報告：最可靠車種 油電混合車奪冠

記者胡玉立／即時報導
「消費者報導」汽車可靠性年度調查顯示，油電混合車是過去一年在美銷售最受信賴的車子，「豐田」汽車位居可靠性調查第一。圖為豐田Prius油電混合車。（Getty Images）
「消費者報導」汽車可靠性年度調查顯示，油電混合車是過去一年在美銷售最受信賴的車子，「豐田」汽車位居可靠性調查第一。圖為豐田Prius油電混合車。（Getty Images）

非營利組織「消費者報導」(Consumer Reports)15日公布的汽車可靠性年度調查顯示，過去一年在美國銷售最受信賴的車子是油電混合車(Hybrids)，可靠性表現最差的車，是大皮卡(pick-up truck)和純電動汽車。

調查指出，油電混合車的設計基本上久經考驗，幾無贅物；反觀昂貴的新型皮卡和電動汽車，電子功能故障頻仍。

汽車測試資深總監費雪(Jake Fisher)表示，混合動力技術迄今已20多年，儘管這類型車輛是在電動和汽油動力之間切換，但它們的技術不太多，也沒有易出問題的複雜變速器。「油電混合車非常循規蹈矩，」費雪說：「它們最符合講求實際的買家需求；這些買家要的是可靠、高效、安全的車輛，而不是最新技術。」

「消費者報導」調查發現，94%的潛在汽車購買者認為車輛「可靠性」極重要或非常重要，80%的人認為「省油」極重要或非常重要。隨著汽油價格高漲和新車成本飆升，消費者延長車輛使用年限，對買家來說，可靠性和省油愈變愈重要。費雪指出， 「油電混合車可以提供多年的無故障行駛里程，更是抵禦油價上漲良方。」

費雪表示，插電式混合車(Plug-in hybrid)被認為可靠性不如一般油電混合動力車。插電式混合車在切換到燃氣和電力前，可依靠電池供電行駛相對較短的距離。

「消費者報導」年度可靠性調查15日於底特律舉行的汽車新聞協會(Automotive Press Association)會議上發布，銷售大多數油電混合車的豐田(Toyota)及其高檔品牌凌志(Lexus)，分居汽車可靠性調查結果的第一和第二名；德國寶馬(BMW)位居第三，較過去躍升十名；馬自達(Mazda)和本田(Honda)躋身前五名。福特的林肯豪華品牌的可靠性提升最大，排名第十，躍升14名，是前十名最可靠品牌中唯一的美國品牌。

總計24個調查品牌中，最不可靠的品牌是賓士(Mercedes-Benz)，接下來是吉普(Jeep)、大眾(Volkswagen) 、GMC(通用旗下的吉姆西)和雪佛蘭(Chevrolet)。

美國最暢銷電動汽車特斯拉(Tesla)仍然存在質量問題，但排名較過去上升四位，排名為第19名。費雪指出，特斯拉車主們表示，電池和電機幾乎沒問題，問題出在油漆、裝配和飾面、加熱冷卻及懸架系統。特斯拉Model 3可靠性一般，但S、Y和X都低於平均水平。

「消費者報導」汽車可靠性排名，是對2000年至2022年車型逾30萬輛汽車車主進行調查，其中有部分2023年新車型。前述排名是基於過去一年車輛出現的問題而做出。

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