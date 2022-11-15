曾提微笑理論…知名投資者：賣美元的時候到了

美元近期趨軟。（路透）

以「美元微笑」理論而知名的投資 者任永力（Stephen Jen）認為現在是時候賣美元了，押注美國通膨已經見頂。

經營避險基金Eurizon SLJ Capital的任永力加入一堆市場參與人士的行列，押注美元走勢即將轉折，理由是如果數十年來最嚴重的通膨減緩，將可讓聯準會 減緩升息步調。美元今年迄今升值8%，不過美元兌G-10貨幣15日貶至三個月低點，因美國生產者物價指數 （PPI）低於預期，證實通膨壓力正在緩解。

任永力接受採訪時表示：「放空美元將是明年最佳的交易之一。美元被嚴重高估，如果通膨沒有再大幅攀高，美元就不可能進一步上漲。」他建議賣出美元兌歐元、日圓。

根據美銀最新的基金經理人調查，許多投資人已經忙著平倉美元多頭部位，而且創紀錄比率的投資人認為美元被高估。美元上周貶值約3.5%，此前數據顯示美國10月消費者物價指數（CPI）寫下1月來最小上升幅度。

任永力與他在摩根士丹利的同事於2001年提出「美元微笑理論」，該理論認為，在美國經濟大幅下滑或強勁成長時期，美元都會升值，而在溫和成長時期表現不佳。

任永力表示，美元兌G-10貨幣目前平均被高估約20%，與1985年廣場協議之前的水準相當，這使得美元行情極易逆轉，「美元的貶值不會只是短期回檔，而是長期趨勢的開始」。

他認為，明年此時，通膨率可能已降至4%以下，不排除2024年發生通縮的可能性。任永力說，這可能使歐元匯率在未來12個月升破1.10美元（目前在1.03美元左右）；他估計日圓被低估近50%，美元兌日圓可能貶破125日圓（目前在140日圓）。

不過，任永力先前對美元的預估也曾失準，例如7月曾表示美元已經見頂，但隨著聯準會連續升息3碼與全球對避險資產的需求，美元繼續升值到11月初。

任永力表示，如果中國大陸繼續鬆綁防疫限制措施、開放經濟，或如果俄烏衝突方面有正面進展，例如停火，那麼美元需求就會減弱。