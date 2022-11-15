PPI升速趨緩 那指反彈1.5%

在另一份通膨報告顯示物價上漲速度可能放緩後，美股恢復通膨帶動的漲勢。美聯社

在另一份通膨報告顯示物價上漲速度可能放緩後，美股恢復通膨帶動的漲勢。

道瓊工業平均指數 上漲56.22點或0.17%至3萬3592.92點。史坦普500指數上漲34.48點或0.87%至3991.73點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲162.19點或1.45%至1萬1358.41點。

衡量批發通膨的生產者物價指數(PPI)顯示10月上漲0.2%，低於《道瓊》普遍預期的上漲0.4%，主要股指走升。上周的消費者物價指數(CPI)數據顯示上月通膨壓力減弱，引發股市大幅反彈。

摩根史坦利全球投資 辦公室模型投資組合構建負責人羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「對於那些認為可能最終處於通膨下降趨勢的人來說，PPI讀數無疑是火上澆油。」「市場接受了上周CPI的低迷，今天的初步反應似乎大同小異。」

Baird投資策略分析師 梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，通膨見頂的說法越來越受歡迎，但Fed轉向的門檻仍然很高。

他說：「根據對信譽的擔憂以及希望避免1970年代的政策錯誤願望，Fed將會感到恐懼。」「但在進入2023年之前，收緊步伐將會放緩，這已經是既定的方向了。」

在原油價格突然走高後，道指和史指在下午盤中短暫下跌。油價後來從高點回落。

美股過去4個交易日中連續第3天收高，所有主要股指都可望實現全月上漲。道指11月至今上漲2.6%。史指和那指分別上漲3.1%和3.4%。

零售股也提振了投資人情緒。沃爾瑪股價上漲，該公司的獲利和營收超過華爾街預期，並提高全年業績財測。家得寶也報告了強勁的業績，但維持全年財測不變，其股價小幅上漲。

梅菲爾德說：「零售股財報開局相當不錯，可能有助於加強消費者韌性和勞動市場吃緊的普遍說法。」「從現在開始，獲利至關重要。獲利下降或重新上升的速度和廣度會決定股市的下一步走勢。」

台積電、Louisiana-Pacific和派拉蒙也跳漲，監管文件顯示巴菲特的波克夏控股建立前兩支股票的新部位，並增持最後一支股票。

財報季本周繼續，Target、Lowe's、Bath and Body Works、Macy's、Kohl's和Foot Locker將陸續發布財報告。

Capital One Financial Corp下跌7.18%，美國商銀分析師將該股評級從買進調降至中性，並指出對其對沖銷量增加的擔憂。

美國商銀分析師指出，該公司10月國內信用卡貸款淨註銷率為2.93%，較9月上升71個基點；這個水平比正常的10月季節性高出51個基點。1個基點等於0.01個百分點。

美國商銀分析師寫道：「我們越來越擔心，即使宏觀經濟疲軟，貸款的強勁增加，也可能導致損失高於目前預期的水平，我們認為投資人不會接受這種情況。」「我們將目標價從124元調降至113元，2023年每股獲利的7.5倍本益比不變。該公司提供了更平衡的風險回報，因此中性評級仍有必要的。」

Fed早盤發布報告，家庭債務正以15年來最快的速度飆升，信用卡餘額較一年前增加超過15%。

與此同時，在沃爾瑪和家得寶公布優於預期的業績後，零售股上漲。沃爾瑪上漲6.54%。Target和Macy's均上漲約4%，因預期消費者支出也可能有助於這些連鎖店。

Bleakley Global Advisors投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「在慶祝零售業表現的同時，Capital One卻顯示拖欠率正在上升。」

Evercore ISI分析師伊曼紐爾(Julian Emanuel)表示，從現在到下次就業報告，股市進入傳統的沉悶市場時期，但可能會繼續走高，「熊市反彈的起點越深，反彈往往會走得越高。」「如果只推斷6月至8月的漲勢，你會認為史指將反彈至4150點。」

他表示，在下周感恩節假期前後的平靜交易日，股市可能會走高。12月2日的11月就業報告是Fed在12月13日和14日會議時要考慮的最後一個重要數據。

Fed也將考量12月13日發布的11月CPI報告。市場預期Fed會在12月會議調升利率2碼(50個基點)。