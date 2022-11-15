道瓊早盤漲逾300點 台積電ADR勁揚11% 通膨數據再報喜

美股三大指數15日開盤齊揚，道瓊工業指數漲逾400點，另份美國關鍵通膨數據顯示通膨可能降溫，提振市場樂觀情緒。歐新社

美股三大指數 15日早盤齊揚，道瓊工業指數漲逾300點，新的美國關鍵通膨數據顯示通膨可能降溫，提振市場樂觀情緒。台積電ADR股價 15日大漲11%，「股神」巴菲特的波克夏公司首度買進價值至少41.2億美元的台積電ADR，大手筆投資晶片股，也激勵費城半導體指數開盤勁揚逾3%。

道瓊工業指數早盤揚升0.96%，標普500指數上漲14%、那斯達克指數走高2%。

美國勞工部15日公布，10月生產者物價指數（PPI）月增0.2%，年增幅為8%，均不如分析師預期，10月核心PPI增幅也低於9月，成為通膨開始趨緩的最新跡象。

Quant Insight分析主管Huw Roberts說，上周公布的消費者物價指數（CPI）數據低於預期，促使美股強漲和美元轉貶後，「本周市場的關鍵話題將是Fed的反應」。

費城聯準銀行總裁Patrick Harker、Fed理事Lisa Cook、Fed監管副主席Michael Bar即將發表談話。

美國零售巨頭沃爾瑪第3季營收 擊敗分析師預期，並提高全年營收預測，激勵股價15日早盤漲逾6%。居家修繕龍頭家得寶（Home Depot）也繳出亮麗成績，並維持全年財測不變，股價開盤漲1.5%，隨後漲幅收斂至平盤遊走。

美國零售業財報季尚未結束，目標百貨（Target）、梅西百貨（Macys）、柯爾百貨（Kohls）、Lowe's及Bath＆Body Works本周將發布財報。