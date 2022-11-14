不出清股票了？大賣空貝瑞進場 又買第二檔監獄股

電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry）上季又買進一檔監獄股。圖為他2015年出席「大賣空」電影首映會。（Getty Images）

電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry）旗下的資產管理公司Scion Asset Management在第3季新增持股，一改第二季幾乎出清股票 的做法，並且又買了一家監獄 股的股票。

根據14日公布的監管文件，貝瑞的避險基金上季買進擁有電視購物網QVC和HSN的媒體公司Qurate Retail、私人監獄公司CoreCivic，以及火箭製造公司金庫普集團（Aerojet Rocketdyne Holdings）。貝瑞是以在2008年崩盤前放空房市一戰成名。

Scion資產管理公司上季也買進通訊企業Liberty Latin America與Charter Communications。

值得注意的是，貝瑞同時加碼另一家私人監獄營運業者GEO Group的股票。GEO Group是他在第2季出清多檔股票後唯一留下的一檔股票，從第2季算來，該公司股價 迄今大漲33%，14日收盤報每股8.8美元。

至於新增的監獄股CoreCivic在全美營運超過60家監獄，14日收盤報每股11.03美元。

貝瑞的多檔投資標的股價14日收盤上漲， Qurate勁揚4.69%、GEO Group上漲近3%、CoreCivic上漲逾2%。

最新的報告顯示出貝瑞上季開始重新進場，一改第2季大賣持股的做法。他在第2季出清11檔美股，包括Google母公司字母（Alphabet）與臉書母公司Meta Platforms，這兩檔股票近期股價都崩跌。

51歲的貝瑞今年來在社交媒體上成為風雲人物，他預測經濟將陷入麻煩，近期更示警「上癮的」消費者支出、地緣政治動盪與市場「愚蠢」。

根據最新的報告，GEO Group是Scion資產管理公司目前最大持股部位，在揭露的資產中占比達38%。整體揭露的持股價值為4130萬美元。

貝瑞並未回應彭博資訊的置評請求。

美國的監管機構規定，所有管理超過1億美元美股的基金經理人都必須揭露持股狀況，但只會顯示在美國證交所交易的股票，不包含不在美國交易的股票或放空部位。