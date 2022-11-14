我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

亞裔男在LA地鐵被2非裔圍毆跪地求饒 因為講了這個字？

美科技5霸市值仍蒸發3兆美元 大反彈能持續多久令人疑

編譯葉亭均／綜合外電
科技巨擘是今年拖累美股指數重挫的一大族群。（路透）
科技巨擘是今年拖累美股指數重挫的一大族群。（路透）

美國科技巨擘多年來是左右美股指數漲跌的一股龐大勢力，但隨著今年來股價大跌一波，這些重量級科技股票對美股指數的影響力已降至2020年來最低。

即便歷經上周的反彈後，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabe）和Meta今年來市值合計蒸發超過3兆美元，反映營收成長減緩與升息削弱估值的衝擊。這五大科技公司在標普500指數的占比已降至約19%，較2020年9月衝上創紀錄的逾24%下滑。

上述轉變顯示出自從聯準會突然揚棄寬鬆貨幣政策後引發的股市樣貌轉變。隨著科技股影響力減弱，能源股、銀行股這類較傳統的產業在標普500指數的占比提升，例如埃克森美孚和富國銀行等業者分別受惠於高油價與升息。

這也代表在科技股飆漲時投入標普500指數的投資人，現在對科技股的曝險比以往較少。截至2021年底，約7兆美元資金投入與標普500指數相關的基金。

Boston Partners全球市場研究主管穆蘭尼（Michael Mullaney）說：「一般的投資人不會知道這些。這不只會發生在今年，而是會延續至明年與更長的時間。」

美國上周四公布的10月通膨數據較預期減緩，引發市場推測聯準會有望加速暫停其數十年來最激進的升息周期，這也讓科技股鬆口氣地大漲。那斯達克100指數上周四、五大漲9.4%，創2008年最大連兩日漲幅。

儘管如此，那斯達克100指數今年來仍下跌28%，標普500指數跌16%，並非人人都相信上周的科技股大反彈行情將持續。

Ned Davis研究公司策略師上周四提高對價值股的投資部位，表示Fed最終的政策轉向可能會讓與經濟相關的類股受惠更多；美銀策略師表示，他們預期重量級大型科技股未來幾年的表現不佳，原因是持續承受價格壓力。

根據彭博資訊彙編的數據，標普500指數中今年來約半數的跌幅是由蘋果、微軟、字母、亞馬遜和Meta這五家公司拖累。

華爾街日報另報導，許多投資人也質疑科技股近期這波反彈能持續多久。就像2000年3月網路泡沫破裂一樣，當時拋售時間長達多個月，而且期間股市大幅上下震盪。對於上周美股大漲後，期望股市最糟情勢已過的投資人而言，這是值得警惕的。

避險基金業者Stouff Capital創辦人Julien Stouff表示：「這是大型熊市中大漲的典型情況。還沒結束。」

從1999年來就關注科技股的普徠仕投資組合經理伊斯威特表示，儘管股票估值已下降，但許多科技公司不必然看起來便宜，例如那斯達克100指數的企業價值營收比（value to sales ratio）為3.71，低於年初的5.4，卻仍高於過去10年平均的3.35。

指數 投資 那斯達克

上一則

IMF示警：經濟展望比上月更黯淡 PMI數據閃萎縮訊號

延伸閱讀

Meta執行長查克柏格捐款流向支持拜登 德州檢察長查辦

Meta執行長查克柏格捐款流向支持拜登 德州檢察長查辦
台積電ADR隨美股展開報復性反彈 殖利率將是續漲關鍵

台積電ADR隨美股展開報復性反彈 殖利率將是續漲關鍵
通膨降溫激勵美股大漲 科技股巨擘漲勢凌厲

通膨降溫激勵美股大漲 科技股巨擘漲勢凌厲
分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌

分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53

超人氣

更多 >
剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了

眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了