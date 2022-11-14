美科技5霸市值仍蒸發3兆美元 大反彈能持續多久令人疑

科技巨擘是今年拖累美股指數重挫的一大族群。（路透）

美國科技巨擘多年來是左右美股指數 漲跌的一股龐大勢力，但隨著今年來股價大跌一波，這些重量級科技股票對美股指數的影響力已降至2020年來最低。

即便歷經上周的反彈後，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabe）和Meta今年來市值合計蒸發超過3兆美元，反映營收成長減緩與升息削弱估值的衝擊。這五大科技公司在標普500指數的占比已降至約19%，較2020年9月衝上創紀錄的逾24%下滑。

上述轉變顯示出自從聯準會突然揚棄寬鬆貨幣政策後引發的股市樣貌轉變。隨著科技股影響力減弱，能源股、銀行股這類較傳統的產業在標普500指數的占比提升，例如埃克森美孚和富國銀行等業者分別受惠於高油價與升息。

這也代表在科技股飆漲時投入標普500指數的投資 人，現在對科技股的曝險比以往較少。截至2021年底，約7兆美元資金投入與標普500指數相關的基金。

Boston Partners全球市場研究主管穆蘭尼（Michael Mullaney）說：「一般的投資人不會知道這些。這不只會發生在今年，而是會延續至明年與更長的時間。」

美國上周四公布的10月通膨數據較預期減緩，引發市場推測聯準會有望加速暫停其數十年來最激進的升息周期，這也讓科技股鬆口氣地大漲。那斯達克 100指數上周四、五大漲9.4%，創2008年最大連兩日漲幅。

儘管如此，那斯達克100指數今年來仍下跌28%，標普500指數跌16%，並非人人都相信上周的科技股大反彈行情將持續。

Ned Davis研究公司策略師上周四提高對價值股的投資部位，表示Fed最終的政策轉向可能會讓與經濟相關的類股受惠更多；美銀策略師表示，他們預期重量級大型科技股未來幾年的表現不佳，原因是持續承受價格壓力。

根據彭博資訊彙編的數據，標普500指數中今年來約半數的跌幅是由蘋果、微軟、字母、亞馬遜和Meta這五家公司拖累。

華爾街日報另報導，許多投資人也質疑科技股近期這波反彈能持續多久。就像2000年3月網路泡沫破裂一樣，當時拋售時間長達多個月，而且期間股市大幅上下震盪。對於上周美股大漲後，期望股市最糟情勢已過的投資人而言，這是值得警惕的。

避險基金業者Stouff Capital創辦人Julien Stouff表示：「這是大型熊市中大漲的典型情況。還沒結束。」

從1999年來就關注科技股的普徠仕投資組合經理伊斯威特表示，儘管股票估值已下降，但許多科技公司不必然看起來便宜，例如那斯達克100指數的企業價值營收比（value to sales ratio）為3.71，低於年初的5.4，卻仍高於過去10年平均的3.35。