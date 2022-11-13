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IMF示警：經濟展望比上月更黯淡 PMI數據閃萎縮訊號

編譯葉亭均／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）表示，全世界的經濟展望比該機構在10月預測的更悲觀。（路透）
國際貨幣基金（IMF）表示，全世界的經濟展望比該機構在10月預測的更悲觀。（路透）

國際貨幣基金（IMF）表示，全世界的經濟展望比該機構在上月預測的更悲觀，因為俄烏戰爭效應與持續的通膨所帶來的下行風險實現。

IMF研究部門經濟學家古德孟德森（Tryggvi Gudmundsson）14日在部落格貼文表示，追蹤G20經濟體的採購經理人指數（PMI）近月來持續惡化，證實展望比10月世界經濟展望報告所列出的內容更加黯淡，「這些困境艱鉅，而疲弱的經濟數據顯示有進一步的挑戰當前」。

在上月出爐的世界經濟展望報告中，IMF將全球明年經濟成長率從2.9%調降至2.7%，更低於1月時預估的3.8%，同時表示經濟成長率降至2%以下的可能性達25%

全球消費者正因應糧食與燃料價格飆漲所引發的生活成本危機加深，而這類危機迄今鮮有舒緩的跡象。

高物價引發一波升息，而升息使得償債成本墊高，這使得低所得與新興國家更難以取得資金。

古德孟德森表示：「在許多國家，為了壓低通膨與處理債務脆弱性，持續的財政與貨幣緊縮可能是有必要的，而我們預期G20經濟體在未來幾個月還會進一步緊縮政策。」他的這份談話是為IMF在峇里島G20高峰會所準備的報告而提出。他說：「這些行動將繼續抑制晶季活動，尤其像是房屋等利率敏感的領域。

IMF上月估計，世界經濟約三分之一今、明年將遭遇至少連兩季經濟萎縮，直到2026年的產值損失將達4兆美元。

升息 貨幣 指數

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