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洛杉磯千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

從夯股變地雷 蝦皮母公司跌87% 創辦人損失近320億財富

編譯葉亭均／綜合外電
冬海集團執行長李小冬。（取材自Instagram）
冬海集團執行長李小冬。（取材自Instagram）

蝦皮母公司冬海集團（Sea）曾經是世界上最炙手可熱的飆股，股價曾在不到兩年的期間飆漲接近九倍，但過去一年來呈線斷崖式崩跌，跌幅高達87%，幾乎打回起漲價位，東海集團三位創辦人的財富跟著潮起潮落，從高點算來總共損失了約320億美元。

冬海集團旗下除了有電商購物事業蝦皮外，還有數位金融服務SeaMoney與遊戲平台Garena，推出大成功的生存射擊遊戲《我要活下去》（Free Fire）。冬海明白疫情期間帶動的使用者人數暴增已成過去式，但執行長李小冬今年稍早還樂觀看待公司只是面臨短期問題。他認為冬海內部穩健，已採取措施盡可能擴大長期潛力，包括為了推動成長而支出更多。

結果，現在冬海面臨經濟減緩、通膨竄高、競爭激烈與全面式的科技股拋售。這迫使冬海集團大裁員、關閉一些歐洲與拉丁美洲市場的營運據點並且減少支出。

根據彭博億萬富豪指數，李小冬去年曾短暫成為新加坡首富，財富達220億美元，但隨著冬海股價從去年11月逼近每股360美元的高峰一路「雪崩」，迄今重挫87%至每股49.43美元，李小冬的財富已劇烈縮水至約30億美元；另外兩位共同創辦人葉剛和陳精業的財富和季縮水135億美元，其中葉剛的財富從120億美元萎縮至20億美元左右，而陳精業現在財富已不到10億美元。

這三位創辦人已和其他高層主管一樣放棄支薪，直到公司能自立自強，不再需要幫助。

這檔股票曾經是世界上最炙手可熱的股票，如今的表現令人不勝唏噓。分析師現在估計，15日將公布財報的冬海集團上季虧損將擴大。

新加坡DZT研究公司研究主管Ke Yan表示：「面臨諸多挑戰。必須證明電商能夠獲利、必須顯示能夠推出更多遊戲來帶動電玩事業的成長。目前還無定論。」

新冠疫情人們生活方式改變，造就了一票億萬富豪，包括視訊會議服務業者Zoom創辦人袁征、二手車零售商Carvana創辦人父子檔，以及莫德納執行長班塞爾，但隨著疫情商機退去，這些人都見到財富劇烈萎縮。

疫情 新加坡 股票

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