為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

雞跟蛋的悖論，如今也出現在價格變化上。

雜貨價格正以數十年來最快的速度上漲，尤其是雞蛋 。然而，雞肉價格在10月卻下跌。

雞蛋和雞肉的價格走勢相反，這似乎有違常理。

經濟學家表示，這種情形主要是由於美國爆發了嚴重的禽流感 ，殺死了許多蛋雞，但大多用於食用的肉雞卻毫髮無傷。

專門研究食品經濟學的諮詢公司Advanced Economic Solutions總裁拉普(Bill Lapp)說，「自2020年以來，很多事情都在漲價。」「但最近雞蛋和蛋製品的飆升卻是非同尋常。」

根據勞工統計局10日發布的消費者物價指數(CPI)，10月雞蛋價格飆升了10%，是所有食品雜貨中最大單月漲幅。

相較之下，漲幅第二大的「職場和學校食品」價格單月上漲3.8%，還不到雞蛋漲幅的一半。

根據聯邦數據，10月平均一打A級大雞蛋售價為3.42元，高於去年同期的1.82元。

根據CPI，相較於2021年10月，只有人造奶油的通膨率47%超過整個雞蛋產品的43%。

雞蛋價格飆升主要是美國史上最嚴重的禽流感爆發的結果。

根據疾病控制和預防中心(CDC)的最新數據，自2022年2月初以來，約有5030萬隻禽類受到了病毒影響，包括火雞和鴨子等鳥類在內。

CDC說，禽流感在美國相對罕見。上次出現是在2015年，當時有創紀錄的5050萬隻禽鳥受到影響。拉普說，在那之前的至少一、二十年內，禽流感從沒有出現過。

它的重要性在於高傳染性和致死率。新澤西州農業部 上月警告，禽流感通常由野鴨和鵝等野生鳥類帶原，具有「高度傳染性」。它的致死率也非常高；CDC指出，它通常會在48小時內殺死90%到100%的雞。

加州雞蛋供應商Eggs Unlimited的全球貿易策略師莫斯克爵利(Brian Moscogiuri)說，一旦驗出禽流感，整場雞隻都必須殺死，沒有其他選擇，這是出於防止傳播的聯邦規定。

2022以來3700萬隻蛋雞死亡

他說，自2022年初以來，約有3700萬隻蛋雞死亡，約占美國產量的10%。

雞蛋數量同步下降。根據農業部的最新數據，2022年9月生產約880萬枚雞蛋，低於2021年12月的約970萬枚。

莫斯克爵利說，「這是供應中斷，『天災』般的事情。」他稱這種情況「史無前例」並補充說：「通貨膨脹在同一時期發生更是巧合。」

專家說，禽流感通常在春季鳥類遷徙期間出現，並在夏季消失。但今年不同；病毒在9月再次出現。

在9月發現禽流感之後，農業部於10月調降了2023年和2022年底前的食用雞蛋產量預測。

專家說，禽流感的爆發，以及與之相關的蛋雞死亡數，正逢進入需求旺季，消費者會購買更多雞蛋用於假日烘焙。

拉普說，雞蛋價格上漲「可能會持續到2023年第1季」。

與此同時，10月雞肉價格回落，當月下跌1.3%。

拉普說，雞胸肉的批發價已經跌破每磅1.2元，是夏季最高價3.6元的三分之一。

為食用而飼養的肉雞受禽流感的影響程度與蛋雞不同。

根據家禽諮詢公司Vencomatic Group的說法，肉雞的生命周期要短得多，從孵化到屠宰的時間平均在5.5到9周之間。

然而，莫斯克爵利說，蛋雞的生命周期可能超過100周。農業部指出，蛋雞需要大約5到6個月的時間才能達到完全生產力。

專家說，因此蛋雞更容易感染禽流感，因為農民必須讓它們活得更久。

肉雞數量的增加，也導致雜貨店雞肉價格下降。

比如說，農業部統計指出，大約有8.65億隻肉雞在8月孵化，比去年同月高出2.9%，創單月新高。

而肉雞「替代率」近幾周也上升，截至9月17日達到1億9420萬隻；農業部因這個樂觀的孵化和替代率而調升2023年產量預測。

雖然價格下滑，但根據CPI報告，雞肉價格仍較2021年10月高出14.5%。雞隻飼料中的大宗商品如玉米和黃豆的高價，是雞肉價格走升的原因之一，雞蛋也是。高能源價格也讓食品配送成本增加。