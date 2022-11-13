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馬斯克官司纏身 改以視訊參加G20商業峰會

中央社印尼努沙杜阿13日即時報導
特斯拉執行長馬斯克不克親自出席20國集團（G20）峰會場邊的一項商業高峰會B20，但將以視訊方式參加。（路透）
特斯拉執行長馬斯克不克親自出席20國集團（G20）峰會場邊的一項商業高峰會B20，但將以視訊方式參加。（路透）

印尼高階官員今天表示，億萬富豪、社群網站推特（Twitter）新老闆馬斯克雖不克親自出席20國集團（G20）峰會場邊的一項商業高峰會B20，但將以視訊方式參加。

同時也是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克（Elon Musk）原定在峇里島舉行的所謂B20上發表演說，但由於馬斯克一宗2018年價值約560億元股票選擇權薪酬案即將在下周開庭，因此無法親自出席。

法新社報導，印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）在記者會上告訴媒體：「馬斯克因為官司的關係，必須出庭。」G20即將在15日召開。

盧胡特辦公室表示，馬斯克將以視訊方式參加，在14日舉行的B20高峰會上與印尼商界大亨巴克利（Anindya Bakrie）討論「未來的破壞性全球科技創新」。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也將出席B20。

盧胡特表示，馬斯克將在「結束法庭事宜後」，於12月訪問雅加達。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今年稍早曾前往德州與馬斯克會面，洽談特斯拉投資印尼鎳礦產業相關事宜。

印尼擁有全球最大的鎳礦蘊藏，據報特斯拉看中以鎳作為電池零件的原料。

包括中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）等世界領袖將前往印尼的峇里島參加G20峰會。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則將缺席。

馬斯克 印尼 特斯拉

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