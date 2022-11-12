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拜習會前籲穩定關係 葉倫：美無意癱瘓中國經濟

編譯盧炯燊／綜合12日電
正在印尼峇里出席G20會議的財政部長葉倫(左)12日表示，美國並未尋求癱瘓中國經濟，阻撓其發展。(美聯社)
正在印尼峇里出席G20會議的財政部長葉倫(左)12日表示，美國並未尋求癱瘓中國經濟，阻撓其發展。(美聯社)

財政部葉倫(Janet L. Yellen )在G20峰會「拜習會」舉行前，呼籲穩定美中關係，重啟這兩個世界最大經濟體之間的定期溝通管道。葉倫也指出，美中關係緊張加劇的根源，在於中國誤解美國試圖拖它的經濟後腿。但她強調，美國未試圖完全癱瘓中國經濟及阻止其發展。

喊話認識彼此關切問題

葉倫啟程出席13日在印尼峇里島舉行的G20峰會前，12日接受紐約時報訪問時，被問及如何改善美中關係時表示，「我認為有需要穩定關係，讓關係建立在更好的基礎上，但同時也要認識彼此關切的問題，我們希望解決這些問題」。

在G20峰會舉行期間，拜登總統將與中國國家主席習近平面對面會談，葉倫也會與中國人民銀行行長易綱會面。她說與易綱的會晤將是非正式的，很可能會討論宏觀經濟問題，但也希望雙方就共同關心的問題作更多的溝通，以改善雙邊關係。

在川普執政期間，美中關係嚴重惡化，川普政府向中國進口商品加徵關稅，葉倫對此曾公開表示，部分加徵的關稅沒有戰略意義，應予以取消。

「中國需了解我們的行動」

拜登政府今年10月公布了全面的出口限制措施，並以國家安全為由阻止中國獲得關鍵技術，還拒絕取消川普政府加徵的中國貨關稅。

葉倫解釋，「他們(中方)需要了解我們為什麼採取這些行動，我知道他們的擔心，例如禁止銷售先進半導體的政策。」她又說，「對我們來說，最重要的是解釋我們為什麼要做這些事情，是如何畫定的，這並非試圖完全癱瘓中國經濟並阻止其發展」。

葉倫說，「我們也有國家安全方面的擔憂，如果我們的政策在更廣範的範圍內，對中國產生了意想不到的後果的話，我們希望能夠聽到他們的擔憂是什麼，並可能對這些擔憂做出回應。然而我們也對他們的經濟行為也感到擔憂」。

態度較務實但也曾批中

一直以來，葉倫被認為對中國採取較務實態度，也希望改善美中關係，但她過去也曾公開批評中國。

除此之外，財政部也一直批評中國混淆外匯業務，在上周一份關於全球外匯慣例的報告中，美國將中國列入密切關注國家名單內。報告指出，中國沒有公布外匯干預措施，其匯率機制的關鍵特徵普遍缺乏透明度，在主要經濟體中這顯得異常，值得財政部密切關注。

另一方面，國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在接受華盛頓郵報訪問時不點名表示，全球經濟正在分裂成為兩大相互競爭的集團，有重演冷戰的威脅，幾乎將讓所有人的境況變得更糟。她擔心世界經濟日益分化下，只會淪落到一個更貧窮、更不安全的世界。

根據IMF數據，世界經濟若分裂成對立陣營，將萎縮 1.5%，即每年超過1兆4000萬元。

葉倫 G20峰會 財政部

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