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美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

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美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

編譯林奇賢／綜合外電
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股短線跌深後驚奇逆轉，在10日創下2020年4月以來單日最大漲幅。數據卻顯示，散戶搶短氣焰冷卻，不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。

彭博資訊報導，標普500指數10日創下單日漲逾5%之際，散戶在當天卻淨賣出26.5億美元的股票，寫下摩根大通（小摩）五年前追蹤這項數據以來的單日最大金額。此外，他們也做空衍生性金融商品市場，因而採取像是買進賣權的措施，使得造市商賣出16億美元股票來規避定向風險。

那些整年都在努力尋找熊市底部的散戶，如今卻抽離資金，代表他們態度徹底轉變。沒有搭上這波強彈行情，又加劇他們的苦痛。小摩估計，自1月以來，散戶的虧損幅度達41%，為標普500指數同期跌幅的一倍多。對多頭來說，最近在股市失利顯露了一個跡象，他們終於收斂了還以為能輕鬆賺錢的心態。

小摩策略師Peng Cheng受訪時指出：「論及散戶是否投降，這項數據打消了任何疑問。」

歷史經驗顯示，錯過如此行情的散戶投資人，如今追高意願可能也不大。根據富國銀行證券彙編的數據，自2006年以來，標普500指數出現過另外14個波段上漲超過5%，其中有九次在一周後讓報酬率落入負值，指數平均下跌2.6%。

美股近期暴漲暴跌，凸顯在低氣壓整年持續壟罩股市時還進場的危險性。大幅反轉成為這段期間的明確特點，市場對於變動的數據和題材會做出過大的反應。由於聯準會（Fed）展開了數十年來最激進的抗通膨行動，令外界擔憂經濟陷入衰退，使得專業基金經理人一直都在減持股票，並提高現金部位。

小摩首席股票策略師Mike Wilson指出，儘管他們仍在進行這種防禦性策略，但若標普500指數回到200日均線之上，便會屈服於另一波漲勢。目前這個數值落在4,080點附近，而標普11日收在3,993點。

他說，在這種情況下，標普可能最高衝上4,300點，但這仍只不過是又一次的熊市反彈。 從近期底部掀起的幾波至少5%的反彈，都未能延續下去，「股市仍會持續波動，這並非那種普通人能嘗試交易的情況。若你算的時間剛好，就會大賺，但你要知道，這仍是個熊市，可能令人損失慘重。」

指數 股票 熊市

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