華爾街專家：3點看出美通膨轉折 美股可望再漲25%

一位知名華爾街大多頭預期，美股可能持續漲到年底，標普500指數有望再躍漲25%，理由是10月通膨數據將促使聯準會（Fed）調整抗通膨戰術。 圖／路透

美國10月通膨降溫觸動美股 大漲，許多專家紛紛提醒不宜過度解讀單月數據。但一位知名華爾街大多頭預期，美股可能持續漲到年底，標普500指數 有望再躍漲25%，理由是10月通膨數據將促使聯準會（Fed）調整抗通膨戰術。

財經網站MarketWatch報導，Fundstrat研究主管Tom Lee在11日致客戶報告中指出，仍有些人堅稱通膨會持續居高不下，美國10月消費者物價指數（CPI）升幅比預期小恐怕只是曇花一現，但他舉出三個理由，說明最新通膨報告可能預告Fed升息 抗通膨的轉折點來了。

這三個理由包括：CPI月增率「顯著趨緩」、耐久財通膨的「長鞭反擊力」，以及健保費反轉下滑。

Lee逐項解釋這些論點：

1.「居住成本顯著趨緩，反映在CPI月比升幅上，因為在CPI占比大於23%的屋主等值租金（OER）增幅趨緩至0.6%，小於8月的0.7%和9月的0.8%，而且愈來愈趨近於房價下跌的市場現實。」

2.「耐久財終於呈現『長鞭』反擊力，耐久財CPI月比升幅降至負0.7%（年化後為負8.4%），就連二手車價格也終於轉弱，10月下跌2.4%（但還有15%的下跌空間）。」

3.「醫療健保月比變成跌4%，大幅翻轉（從2021年10月以來）一連12個月勁揚2.4%的升勢，且年化調整後可能在未來12個月回落40%。」

他指出，這些跡象顯示，美國通膨勢必在未來數月期間「大幅放緩」。他還說，如果一切順利，美國經濟接下來可能有「三、四個月」會見到核心CPI月增率趨緩至0.3%。

「核心」指的是剔除食物和能源價格。10月核心CPI月增率趨緩至0.3%，明顯低於華爾街預估的0.5%。

Lee認為，10月通膨報告最重要的結果，是Fed抗通膨處境不再是「緊貼牆壁」，今後有較充裕的空間放緩升息步調；也就是說，「12月過後，暫停（升息）的理由更強了」。

市場分析師一直密切關注Fed中止升息、甚至反手降息的蛛絲馬跡，因為華爾街相信，Fed貨幣政策一旦由緊轉鬆，對終結美股和美債今年這波熊市將大有助益。年初至今，Fed累計已升息3.75個百分點，如今聯邦資金利率目標區間升到3.75%-4%。

Lee的看法是，即使Fed暫時把政策利率維持在5%以上一段時日，但從利率「急遽升高」轉向「可預期的升，但可能升得更久」，也對股票估值更友善。

通膨降溫也有助避免經濟深陷衰退，並升高Fed引導經濟「軟著陸」的成功機率，這種展望也將激勵美股上漲。

Lee與他的團隊預期，隨著投資人擁抱Fed升息最猛的時期結束，明年初升息就可能暫時喊卡，美股最新一波漲勢可能持續多達50天，期間標普500指數漲幅上看25%。

他認為，最終標普500指數可能漲破在4,100點附近的200日移動均線。倘若12月CPI報告也顯示CPI升幅進一步走軟，投資人在大受鼓舞下，標普500指數甚至可能衝上4,400點至4,500點區間。