預期通膨降溫 史指本周升6%

史坦普500指數收盤創6月以來表現最佳單周，因為10日通膨放緩的報告引發人們對Fed將很快放緩緊縮政策的希望。美聯社

史坦普500指數 收盤創6月以來表現最佳單周，因為10日通膨放緩的報告引發人們對Fed將很快放緩緊縮政策的希望。

史指上漲36.56點或0.92%至3992.93點，本周漲幅達到5.9%，為今年6月24日以來的最佳單周漲幅。那斯達克綜合指數上漲209.18點或1.88%至1萬1323.33點，投資 人因預期利率緩和而搶購科技股。道瓊工業平均指數上漲32.49點或0.1%至3萬3747.86點。

在10月消費者物價漲幅小於預期後，道指10日跳漲逾1200點，讓投資人認為通膨可能正在降溫。史指上漲5.5%，那指上漲7.4%。對於這三大指數來說，這是2020年以來最佳單日。

由於通膨數據弱於預期，美國國債殖利率 10日暴跌。10年期美國國債殖利率為3.82%，前周收於4.16%。

巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)在最新報告中寫道，「從股市角度來看，只要利率大幅上升的威脅不存在，就這應該會消除一個主要的阻力。」

科技股擺脫了加密貨幣的下跌，在FTX宣布申請破產、CEO班克曼佛瑞德(Sam Bankman-Fried)辭職後，加密貨幣11日繼續面臨壓力。比特幣下跌5%，以太幣下跌超過3%。即使如此，科技股和相關加密貨幣股在11日開低反彈。亞馬遜上漲4.31，而谷歌母公司Alphabet則上漲了2.63%。

在北京表示將取消部分新冠肺炎疫情限制、將國際旅客的隔離時間縮短2天後，中國高風險股票大漲。賭場股永利度假村和拉斯維加斯金沙分別上漲8.31%和5.48%。

所有指數本周都走升。道指上漲約4%，而那指則上漲超過8%。本周是從10月中旬開始、但近幾周暫停的熊市再度捲土重來的反彈。史指現在較熊市低點上漲超過14%，但今年來仍下跌16%。

美國商銀財富管理公司的默茲(Bill Merz)說，「昨天的力量是顯著的，了不起的，具有歷史意義的，但那只是一日走勢。當我們仍處於下行趨勢、宏觀環境充滿挑戰的動盪時期時，我們不能對此進行太多解讀。」

在通膨降溫跡象導致美元下跌後，花旗集團在過去兩個交易日上漲超過10%。

因CPI報告優於預期，該行股票在上一交易日上漲6.8%，11日再漲3.63%，但今年來仍下跌17%。美元創下2009年以來最大的2日跌幅。

Strategas策略師維隆(Chris Verrone)警告投資人不要重新擁抱科技股等傳統市場領導者，強調雖然本周的漲勢促使他們轉向受通膨和利率飆升打擊最嚴重的股票，但它們仍然「備受摧殘」。

他表示：「想要回到以往的市場領導者，回到市場、科技、蘋果等股票，這太誘人了。」「但我認為這將是個錯誤。」

相反地，他建議投資人應該關注一些2022年已經跑贏大市的產業。他認為，從現在開始，能源可能會有更佳表現，並建議增加金融股。

摩根大通表示，隨著該公司近幾周首次推出廣告版套餐，投資人可能對Netflix過於悲觀。

在給客戶的報告中，分析師安慕斯(Doug Anmuth)指出，雖然Netflix的新廣告版套餐似乎開頭良好，但它已經回吐很多財報發布後的漲幅。」

他說，「我們最初認為廣告版套餐代表Netflix正在吸引多元化的廣告客戶群，包括消費性包裝商品、零售商、休閒公司和精品，並已有數百名廣告客戶投入其中。」

有些投資人擔心，新的廣告版方案可能會吸引用戶訂購更昂貴的套餐方案，而不會為Netflix帶來更多收入，但安慕斯表示他對此傾向更表樂觀。

他說，「我們有信心光是基本廣告版方案就至少可在所有訂閱方案中表現中性，並相信在像是美國這樣的大型廣告市場會對營收和獲利出現正面效益。」

Netflix股價上漲5.51%。