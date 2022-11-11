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全球航運業遭遇新問題：貨櫃太多 集散場滿出來

編譯季晶晶／綜合外電
全球航運界遭遇貨櫃太多，集散場爆滿的問㫻。（美聯社）
全球航運界遭遇貨櫃太多，集散場爆滿的問㫻。（美聯社）

疫情高峰期間貨櫃短缺的窘境相反，航運業現在面臨貨櫃太多，集散場爆滿的新問題。根據財經網站CNBC的報導，預料還會出現更多全球需求降溫和經濟放緩的跡象。

貿易人員和托運人表示，解封後的消費狂潮退卻，全球經濟並非邁向正常化，而是消費欲不斷降低。

線上貨櫃物流平台Container xChange執行長Christian Roeloffs本周表示，放置貨櫃的集散場「沒有足夠空間可以容納所有貨櫃。隨著愈來愈多貨櫃釋出到市場，例如來自解散租賃船隊，未來幾月勢必給集散場增加壓力」。

義大利貨櫃集散場營運商Sogese的執行長Andrea Monti告訴Container xChange，他的集散場滿了：「不管是進還是出，米蘭的貨櫃集散場都很擠，貨櫃數量多到必須拒絕提供服務。某些地點已不接受新客戶。」

Monti說，今年沒出現耶誕運輸旺季，零售商手上都有足夠的庫存。他指出，「目前，貨運都能準時抵達，隨著企業適應更有效率的貨櫃滯港時間，新的訂購將放緩」。

雖然年度最大購物季即將來臨，但跳過某些港口不停或者取消航行的情況增加，與尋常狀況大異其趣。根據倫敦海運諮詢機構Drewry的分析，在11月下旬到12月初之間，14%的航班遭取消。

Drewry編製的世界貨櫃運價指數（WCI）顯示，一個40呎標準貨櫃的運價再次下跌到2,773美元，比去年9月的峰值低了73%。

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